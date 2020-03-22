【新冠肺炎・最新疫情】全球確診人數突破30萬　泰國新增188宗

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國、伊朗、意大利、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破30萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。來到3月22日，全球死亡個案已超1.2萬。成為疫情溫床的歐洲，死亡個案超越5,000個，意大利、西班牙及德國的感染個案都增加。美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據指出，截至3月22日，全球死亡個案已超1.29萬個。

美國：關島3月22日出現首宗死亡個案。死者是一名68歲女子，因出現發燒、發冷和呼吸急促而前往關島紀念醫院（Guam Memorial Hospital）求診，之後在凌晨1時30分宣告不治。她沒外遊記錄，不過曾與近期有外遊的確診患者接觸。

根據約翰斯霍普金斯大學（John Hopkins University）數據顯示，截至3月21日，美國確診個案增至25,493宗，其中10,356宗來自紐約州。死亡個案增至302宗，其中94來自華盛頓州，53宗來自紐約州。

副總統彭斯（Mike Pence）新聞秘書3月20日公布，副總統辦公室有職員確診，但患者並無與總統特朗普（Donald Trump）或彭斯有緊密接觸。副總統彭斯發言人3月21日表示，彭斯和妻子已接受病毒測試，兩人檢測結果均呈陰性反應。

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德國疫情似有變得嚴重的趨城。圖為3月21日2名身穿保護衣的幫助者，正站在馬格德堡的大學醫院正門。（AP）

泰國：公共衞生部發言人稱，該國3月22日新增188宗確診案例，為單日新增最多，全國累積有599人患病。大多數的新確診個案都與6日在曼谷舉行的一場拳擊賽有關。

德國：據德國羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）3月21日發布的數據，德國1天內新增2,705個新冠肺炎確診病例。該國累計有16,662個案例。

德國3月21日公布，在確診個案中有47人死亡，較20日公布的增加16人。

英國：英國國家健康服務部3月21日表示，死亡病例增加56個至233個。全國累計確診個案由前一天的3,983宗，升至5,018宗。

意大利：意大利民防部門3月21日公布，當地在過去24小時內有793人死於疫情，單日新增人數再創新高，總喪生人數升至4,825人。全國新增的確診個案有6,557宗，至今有53,578人受感染，而北部倫巴第（Lombardy）仍然是最為嚴重的地區，有近半確診個案是來自當地。意大利的死亡個案在20日超越中國。

新冠肺炎意大利疫情：幾名準備前往意大利提供援助的古巴醫生與醫務人員3月21日拿着古巴國旗、意大利國旗以及已故古巴前領袖卡斯特羅的相片在古巴的哈瓦那讓媒體拍照。（AP）

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西班牙：當地截至3月21日的確診人數，由19,980人升至24,926人，病歿人數上升至1,326人。當地衛生官員指確診人數會持續上升，目前無法預計疫情何時到達頂峰。



西班牙已成為歐洲中、繼意大利之後疫情第二嚴重的國家。

法國：截至3月21日的確診數目為14,459宗，並新增112人不治，總死亡人數升至562人。此外有1565人情況危殆，當中一半都是60歲以下人士。

伊朗：伊朗衛生部21日數據顯示，當地新增966宗確診，病例總數升至20,610宗，另外再有123人不治，總死亡人數增至1,556人；而康復人數為7,635人。

烏干達（Uganda）：烏干達衛生部長3月22日表示，當地出現首宗確診個案，患者是一名36歲的烏干達男子，21日早上乘搭埃塞俄比亞航空公司的航班，從杜拜抵達烏干達。

圖為3月19日意大利布雷西亞一名醫生舉起一部平板電腦，讓病人與親人進行視像會面。（AP）

韓國：韓國中央防疫對策本部3月22日通報，截至當天零時，韓國較前一天零時新增98宗確診病例，累計確診8,897宗。

截至當天零時，累計死亡病例較前一天增加2宗，死亡病例累計104宗。

累計治癒並解除隔離病例共2,909個，較前日增加297宗。治癒人數連日高於新增病例。

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日本：日本截至22日凌晨1時30分，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，感染者增至1,767人。患者最多的地區是北海道，有159人；愛知縣有141人染病；東京都則有136人確診。

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