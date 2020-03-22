【新冠肺炎・最新疫情】全球確診人數突破30萬　美國累計2.5萬宗

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國、伊朗、意大利、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破30萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。來到3月22日，全球死亡個案已超1.2萬。成為疫情溫床的歐洲，死亡個案超越5,000個，意大利、西班牙及德國的感染個案都增加。美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據指出，截至3月22日，全球死亡個案已超1.29萬個。

美國：根據約翰斯霍普金斯大學（John Hopkins University）數據顯示，截至3月21日，美國確診個案增至25,493宗，其中10,356宗來自紐約州。死亡個案增至302宗，其中94來自華盛頓州，53宗來自紐約州。

副總統彭斯（Mike Pence）新聞秘書3月20日公布，副總統辦公室有職員確診，但患者並無與總統特朗普（Donald Trump）或彭斯有緊密接觸。副總統彭斯發言人3月21日表示，彭斯和妻子已接受病毒測試，兩人檢測結果均呈陰性反應。

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德國疫情似有變得嚴重的趨城。圖為3月21日2名身穿保護衣的幫助者，正站在馬格德堡的大學醫院正門。（AP）

德國：據德國羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）3月21日發布的數據，德國1天內新增2,705個新冠肺炎確診病例。該國累計有16,662個案例。

德國3月21日公布，在確診個案中有47人死亡，較20日公布的增加16人。

英國：英國國家健康服務部3月21日表示，死亡病例增加56個至233個。全國累計確診個案由前一天的3,983宗，升至5,018宗。

意大利：意大利民防部門3月21日公布，當地在過去24小時內有793人死於疫情，單日新增人數再創新高，總喪生人數升至4,825人。全國新增的確診個案有6,557宗，至今有53,578人受感染，而北部倫巴第（Lombardy）仍然是最為嚴重的地區，有近半確診個案是來自當地。意大利的死亡個案在20日超越中國。

西班牙：當地截至3月21日的確診人數，由19,980人升至24,926人，病歿人數上升至1,326人。當地衛生官員指確診人數會持續上升，目前無法預計疫情何時到達頂峰。



西班牙已成為歐洲中、繼意大利之後疫情第二嚴重的國家。

法國：截至3月21日的確診數目為14,459宗，並新增112人不治，總死亡人數升至562人。此外有1565人情況危殆，當中一半都是60歲以下人士。

伊朗：伊朗衛生部21日數據顯示，當地新增966宗確診，病例總數升至20,610宗，另外再有123人不治，總死亡人數增至1,556人；而康復人數為7,635人。

烏干達（Uganda）：烏干達衛生部長3月22日表示，當地出現首宗確診個案，患者是一名36歲的烏干達男子，21日早上乘搭埃塞俄比亞航空公司的航班，從杜拜抵達烏干達。

圖為3月19日意大利布雷西亞一名醫生舉起一部平板電腦，讓病人與親人進行視像會面。（AP）

韓國：韓國中央防疫對策本部3月22日通報，截至當天零時，韓國較前一天零時新增98宗確診病例，累計確診8,897宗。

截至當天零時，累計死亡病例較前一天增加2宗，死亡病例累計104宗。

累計治癒並解除隔離病例共2,909個，較前日增加297宗。治癒人數連日高於新增病例。

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日本：日本截至22日凌晨1時30分，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，感染者增至1,767人。患者最多的地區是北海道，有159人；愛知縣有141人染病；東京都則有136人確診。

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