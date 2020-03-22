【新冠肺炎】韓國新冠病毒檢測效率特別高　何以能獨步全球？

「大邱」、「新天地教會」曾是人人聞之色變的熱門關鍵字，如今卻依稀已是很遙遠的記憶。直接反映出的是韓國新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情已降溫許多，而這要歸功於2015年中東呼吸綜合症（MERS）疫情後所研發的高效率檢測網路。

華爾街日報（WSJ）報道，韓國已減緩肺炎疫情帶來的重大打擊；這個疫情已使許多國家的醫療體系手忙腳亂。韓國能設法抑制住疫情擴散和降低感染人數，部分原因是長久以來持續依賴有效率的檢測網路，包括能快速隔離被感染者。

韓國已對將近30萬名民眾進行病毒檢測，檢測人數為意大利的兩倍，但確診人數僅為意大利的不到三分之一。

儘管美國努力提高檢測能力，但美國疾病預防及控制中心（CDC）和其他公共衛生實驗室的數據顯示，美國檢測人數僅為韓國的十分之一。不過，美國也許不會迅速擴大病毒檢測，原因是特朗普政府計劃優先實施社交疏離（social distancing），而非地毯式檢測。

韓國在2015年MERS疫情後所研發的檢測網路，於1月底爆發新冠肺炎疫情時啟用。韓國醫生、醫療人員、實驗室和政治領袖紛紛擔起自己的責任，並遵循近幾年建立的各項規定。

韓國能設法抑制住疫情擴散和降低感染人數，部分原因是長久以來持續依賴有效率的檢測網路，包括能快速隔離被感染者。（美聯社）

例如韓國臨床生物學家李赫敏（音譯）在清晨4時45分鬧鐘響起後下床，不到幾分鐘就坐定在自家辦公桌並開始工作，包括分析肺炎檢測的圖表，並把檢測呈陽性結果的圖表，從檢測為陰性者中分抽出來。

他常在延世大學健康系統下的塞布蘭斯醫院實驗室中，仔細檢查多數的檢測結果。李赫敏忙到晚上11時才打卡下班，但他通常在半夜醒來繼續檢查這些檢測結果。「疫情相當嚴峻，對所有人來說都是如此。」

李赫敏與其他醫生代表了檢測網路系統最後的檢查站，而這項相互配合的診斷工作，將全國633座得來速檢測（車道檢測）站和逾100座實驗室連結起來。這些單位的作業步調一致，包括實驗室使用相同的檢測設備、推動相同的訓練，以及依據相同的資訊做出決定。

韓國每一所實驗室每日上午8時都準時上傳肺炎檢測結果到一座共享資料庫，允許國內公、私立醫院監測病患的檢測結果，並向韓國疾病管理本部（KCDC）報告。醫院則上傳檢測細節到一本線上名冊；這個名冊由韓國傳染病協會（KSID）的專家製作。

李赫敏表示，這個監測系統可讓他們預測哪裏需要加強努力，也認為這是一個網路，能分享任何測試結果不明確的相關問題。

韓國推動大規模檢測的防疫措施所遭遇的阻力較小，因韓國實施單一付款人醫療健保系，並制定全面的傳染病相關條例，有助提升韓國對於新冠肺炎疫情的反應速度。在醫生建議做檢測，或檢測人員發現民眾可能與確診病例有所往來的情況下，民眾可以免費做檢測。

韓國衛生官員表示，政府現在有能力透過遍布全國的633處檢測站，每日檢測多達2萬人，檢測站包括「得來速檢測站」和新的確診病例所在地附近的移動式診所。

檢測樣本會封存入攝氏4度左右的密閉容器，再由貨車運送至118個實驗室，再由約1,200名專業醫療人員組成的團隊負責分析這些樣本。

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