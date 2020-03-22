【新冠肺炎】英媒：東京奧組委正在討論延期舉行奧運會

英媒3月22日引述兩名消息人士透露，日本的東京奧組委在就奧運會改期模擬不同的情境，檢視不同的延期時間表，不同的模擬情境包括就長短不一的延期進行成本估算。

路透社22日引述一名對有關討論知情的消息人士稱，有關模擬情境已在草擬中。當中包括縮減賽事規模，或是閉門作賽等。東京奧組委3月底會就此辯論。

第二名接近東京奧組委的消息人士確認內部已在討論「延期舉辦」這個選項，包括推遲1至2年。有份草擬延期舉行情境的官員指出，長時間延期可以引起年長運動員不滿；贊助商對項目的支持亦要延長；本來在賽事後改建為住宅項目奧運村，也是令人頭痛的問題之一。

新冠肺炎疫情來到春季仍未有消退的跡象，令7月下旬會舉行奧運會的東京市，還有日本政府備受壓力。圖為奧運聖火3月20日運抵宮城縣松島基地後的情況。野村忠宏及吉田沙保里兩位奧運金牌得主在歡迎聖火抵日的儀式上點燃火炬。（AP）

新冠肺炎疫情全球大流行已令多個國際體育賽事被逼延期。包括巴西及挪威在內的奧委會，以及一些國家的體育協會都有要求東京奧運延期。國際奧委會和日本政府則堅持如期舉行。

美國總統特朗普（Donald Trump）21日在美國白宮舉行的記者會上表示，日本首相安倍晉三會在近期做出決定。安倍晉三3月14日出席記者會時再度強調，日本將排除萬難，今年夏天如期舉行奧運會。