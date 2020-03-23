【新冠肺炎・疫情】全球逾30萬人染疫　歐情況堪憂　德確診超2萬

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國、伊朗、意大利、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破30萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，全球確診個案已超越30萬，達30.45萬人，當中1.3萬人死於疫情，另有9.2萬人痊癒。

德國：該國3月21日整體確診個案已逾2萬個，截至22日晚上9時更增至23,921個。全國累計死亡個案已達92個。

德國總理默克爾（Angela Merkel）呼籲民眾認真看待疫情。

馬來西亞：該國3月22日新增123宗確診個案，全國累計有1,306人受感染，10人死亡。

美國：根據約翰斯霍普金斯大學（John Hopkins University）數據顯示，截至3月21日，美國確診個案增至25,493宗，其中10,356宗來自紐約州。死亡個案增至302宗，其中94來自華盛頓州，53宗來自紐約州。

加拿大：死亡個案在少於一天之間增加46%，全國迄今有19人死於疫情。全國確診個案由1302增至1099個。

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泰國：公共衞生部發言人稱，該國3月22日新增188宗確診案例，為單日新增最多，全國累積有599人患病。大多數的新確診個案都與6日在曼谷舉行的一場拳擊賽有關。

英國：英國國家健康服務部3月21日表示，死亡病例增加56個至233個。全國累計確診個案由前一天的3,983宗，升至5,018宗。

意大利：意大利民防部門3月21日公布，當地在過去24小時內有793人死於疫情，單日新增人數再創新高，總喪生人數升至4,825人。全國新增的確診個案有6,557宗，至今有53,578人受感染，而北部倫巴第（Lombardy）仍然是最為嚴重的地區，有近半確診個案是來自當地。意大利的死亡個案在20日超越中國。

圖為3月22日天主教教宗方濟方濟各改變周日一改以往面向聖伯多祿廣場上祝福信眾傳統，改在教廷內圖書館的窗前進行。（AP）

西班牙：當地截至3月21日的確診人數，由19,980人升至24,926人，病歿人數上升至1,326人。當地衛生官員指確診人數會持續上升，目前無法預計疫情何時到達頂峰。

法國：截至3月21日的確診數目為14,459宗，並新增112人不治，總死亡人數升至562人。此外有1565人情況危殆，當中一半都是60歲以下人士。

伊朗：伊朗衛生部21日數據顯示，當地新增966宗確診，病例總數升至20,610宗，另外再有123人不治，總死亡人數增至1,556人；而康復人數為7,635人。

韓國：韓國中央防疫對策本部3月22日通報，截至當天零時，韓國較前一天零時新增98宗確診病例，累計確診8,897宗。

截至當天零時，累計死亡病例較前一天增加2宗，死亡病例累計104宗。

累計治癒並解除隔離病例共2,909個，較前日增加297宗。治癒人數連日高於新增病例。

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日本：日本截至22日凌晨1時30分，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，感染者增至1,767人。患者最多的地區是北海道，有159人；愛知縣有141人染病；東京都則有136人確診。

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