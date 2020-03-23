【新冠肺炎・美國】紐約醫療物資告急　市長批特朗普不願幫忙

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）3月22日警告，市內醫院維持運作所需的基本設備只夠用10天。他還批評在紐約市長大的總統特朗普（Donald Trump）不向自己的家鄉伸出援手。

白思豪3月22日警告，紐約市醫院的基本設備只夠醫院維持10天運作。圖為紐約市民19日排隊進入布魯克林醫院中心用於檢測新型冠狀病毒的帳篷。（AP）

紐約市目前是全美確診病例最多的城市。白思豪出席美國有線新聞網絡（CNN）主播布利策（Wolf Blitzer）的節目《The Situation Room》時稱：「坦白說，布利策，我想我們距離看到呼吸器、外科口罩這些真正的基本用品普遍短缺（的現象）大概還有約10天，保持醫院運作絕對是必要的」。

白思豪呼籲特朗普動員軍隊，協助維持醫療系統。他說：「假如我們無法在未來10天拿到更多呼吸器，那些（原本）不必死的人都會死。」

紐約州長科莫（Andrew Cuomo）也就醫療物資短缺發聲，敦促聯邦政府接管醫療用品的採購，這樣各州就不用為迫切需要的資源而互相競爭。他又要求美國陸軍工程兵興建臨時醫院。