【新冠肺炎】美國正在輸掉「對抗疫情競賽」　 失去世界領導地位

隨着全球新冠病毒肺炎疫情的蔓延，俄羅斯媒體23日指出，由於新型冠狀病毒肺炎全球大流行，華盛頓正在失去自己的世界領導地位，並在地緣政治競爭者中開始看上去不再那麼吸引人了。

綜合媒體3月23日報道，「美國不再是一個慷慨的全球領導者」，《紐約時報》23日稱，隨着新冠病毒危機在世界各地不斷升級，美國正在進一步後退，放棄自己長期以來的角色。美國曾是一個慷慨的全球領導者，在全球出現緊急情況時能夠協調雄心勃勃的多國應對措施。

截至3月22日，美國已有8個州宣布「禁足令」，其中加州、華盛頓州為「重大災區」。累積確診病例突破3萬例。（新華社）

但如今的美國沒有在採取這樣的步驟。

「特朗普總統領導下的美國有一種新的自私，」柏林的德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）高級研究員揚·特肖（Jan Techau）說，雖然所有國家都在採取行動保護自己，但美國曆來認為這個責任覆蓋更大的範圍。

特肖指出，特朗普毫不掩飾的民族主義和「美國優先」的口號，先把新冠病毒歸咎於中國，後又歸咎於歐洲，加上對事實的各種錯誤陳述，「意味着美國不再為這個星球服務」。

德國國際與安全事務研究所（German Institute for International and Security Affairs）國際安全分析師梅傑（Claudia Major）說，「但這次危機證實了美國的政治領導力已經出現了結構性變化。」

「沒有美國的全球領導力，也沒有美國模式」。梅傑稱，與此相反，美國的機構「似乎無法應對國內的疫情」。

與美國形成對比的是中國。北京似乎有效地管理疫情危機，其他國家正在學習中國使用嚴厲的隔離措施。中國還向意大利和塞爾維亞提供急需的呼吸防護和外科口罩、呼吸機以及醫療隊。

對許多歐洲盟友來說，美國國內對疫情的響應令人沮喪。

美國「看起來至少像歐盟那樣四分五裂，如果不是更四分五裂的話」，曾任歐洲議會議員、現就職於斯丹福大學數碼政策中心（Stanford University's Cyber Policy Center）的沙克（Marietje Schaake）說，「美國看上去更脆弱，部分原因是美國沒有我們在歐洲所擁有的社會結構。」

美國總統特朗普多次在白宮舉行的記者會將新冠病毒稱為「中國病毒」，指責中國隱瞞信息，應更早向美方通報疫情。圖為特朗普3月18日出席白宮記者會。（AP）

俄羅斯衛星通訊社23日稱，那些其生活和職業生涯建立在要求全世界服從美國、崇拜美國、不與美國抗爭並因它「無私的世界領導地位」而感謝美國的基礎之上的歐洲專家、活躍人士和新聞工作者此時感受到的某種不適。

在華盛頓自我評價時，考慮的不僅是誰做的更好的問題，而是美國當局的表現幾乎比所有文明國家都要糟糕。