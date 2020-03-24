【新冠肺炎・最新疫情】全球確診逼近35萬　印尼會變第二個韓國?

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，中東、歐洲、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破33萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間23日晚7時19分，全球新冠肺炎確診病例達到349,211個，逼近35萬，死亡病例達15308個，超過1.5萬個。

印尼：3月23日新增65個新型冠狀病毒肺炎病例，累計病例達579例。該國迄今另有30人已康復。該國22日也新增一死亡病例，累計死亡病例達49個。

印尼在過去一周末死亡個案增加四分一、錄得合計逾500死亡個案之後，當地死亡率已是全球最高，達9.3%。這是根據印尼政府指的未通報個案而得出、未經修正或調整的百分比。印尼衞生部上周預測，該國可能有70萬個確診個案，但沒有說明什麼時候會出現這個情況。

印尼萬隆理工學院（Institute of Technology Bandung）的研究人員預測，印尼的個案增至最多約為8000個，平均每日增600個，直至3月底之為止。他們將印尼快速變陡的曲線跟其他國家比較，發現它跟韓國相似。

馬來西亞：3月23日新增212病例，再創單日最高紀錄，累計病例達1518個。衞生部說，在這1518例確診病例當中，約970例與吉隆坡大城堡回教堂萬人集會有關。該國死亡病例增至14個，合計有159人痊癒。

新型冠狀病毒肺炎：圖為3月23日一名女子在馬來西亞吉隆坡的超級市場購買鮮魚。（AP）

菲律賓：衞生部3月23日表示，該國新增82宗確診個案，整體有462人確診，33人死亡。衞生部長杜克（Francisco Duque III）指，確診案例或會隨着國家獲得更多病毒測試套裝而上升。

意大利：意大利民防部門3月22日公布，意大利境內單日新增651宗死亡病例，較上一日的793人稍低，但不治人數仍達5,476人，是全球死亡人數最高的國家；新增確診個案有5,560宗，累計59,138人受感染。而北部倫巴第（Lombardy）仍然是最為嚴重的地區，死亡人數約佔全國的三份之二。意大利的死亡個案在20日超越中國。

德國：該國3月21日整體確診個案已逾2萬個，截至22日晚更增至24,873個。全國累計死亡個案已達94個。

德國總理默克爾（Angela Merkel）透過政府發言人表示，一名上周五替她注射肺炎球菌疫苗的醫生對新型冠狀病毒的測試呈陽性，她將接受隔離，未來幾日接受病毒測試，並開始在家工作。

新型冠狀病毒肺炎：圖為3月23日法國東部米盧斯醫院一名確診患上新型冠狀病毒肺炎病人被送離醫院。（AP）

美國：根據約翰斯霍普金斯大學（John Hopkins University）數據顯示，截至3月22日，美國確診個案增至33,276宗，其中15,793宗來自紐約州。死亡個案增至417宗，其中117宗來自紐約州，95宗來自華盛頓州。

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英國：英國國家健康服務部3月22日表示，死亡病例增加47個至281個。全國累計確診個案由前一天的5,018宗，升至5,683宗。

西班牙：當地截至3月22日的確診人數，由24,926人升至28,572人，當中有2,575人治癒，病歿人數則由前一天的1,326人，上升至1,720人。當地衛生官員21日指確診人數會持續上升，目前無法預計疫情何時到達頂峰。

法國：截至3月22日的確診數目為16,018宗，較前一天增加了1,559宗，並新增112人不治，總死亡人數升至674人。

伊朗：伊朗衛生部22日數據顯示，當地新增1,028宗確診，病例總數升至21,638宗，另外再有129人不治，總死亡人數增至1,685人；而康復人數為7,913人。

韓國：韓國中央防疫對策本部3月23日通報，截至當天零時，韓國較前一天零時新增64宗確診病例，累計確診8,961宗。新增個案為2月29日以來最少。

截至當天零時，累計死亡病例較前一天增加7宗，死亡病例累計111宗。

累計治癒並解除隔離病例共3,166個，較前日增加257宗。治癒人數連日高於新增病例。

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日本：日本截至23日凌晨，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，感染者增至1,813人，國內死亡人數達到49人。患者最多的地區是北海道，有162人；愛知縣有143人染病；東京都則有138人確診。

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