【新冠肺炎】美白宮專家稱特朗普指華瞞報與事實不符　但攔不住他

美國《科學》雜誌3月22日發布美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任福西（Anthony Fauci）的專訪，並與這位就疫情向美國白宮和特朗普提建議的專家談到特朗普政府最近在疫情問題引發的爭議，例如特朗普指中國應早3或4個月通報有關國內疫情的說法。

福西是免疫學家，已先後為6位總統提供建議，他亦在現屆政府的冠狀病毒工作組擔任重要角色。

《科學》雜誌的科學記者喬恩・科恩（Jon Cohen）對他進行訪問，問及特朗普在記者會上說錯的事。福西的回應是：「我不能跳到咪高峰跟前並把他推在地上。」

他坦言與總統有意見不同的時候，但他形容特朗普是回應得快以及正面的：「他自行其是，他有他的風格，但在重大議題上，他真的聽我說。」

圖為美國國家過敏症和傳染病研究所主任福西（左三）3月21日在白宮出席新冠病毒工作組簡報會的情形。美國總統特朗普（左一）在旁聆聽。（AP）

科恩之後就中國的議題提問，問福西怎麼看特朗普近日在記者會上指控中國「可在3或4個月前告訴美國有關新冠病毒疫情」的說法。

對此，福西說「它就是與事實不符。」與此同時，他對這個問題變得有戒心：「我知道，你想我做什麼呢？認真說，喬恩，說真的，你想我做什麼呢？」

福西說：「下次他們（官員）跟他（特朗普）坐下來談及他要說的事時，他們會說：順便說說，總統先生你在說這個時要小心，以及不要說那個。但我不能跳到咪高峰跟前並把他推在地上。」福西說出特朗普之後的回應：「他說OK，我們下次嘗試更正它。」

科恩問福西他會不會像特朗普一樣把新冠病毒說成「中國病毒」時，他的回答看來會令特朗普感到尷尬，他直接回答「不」，並說自己「永不會這麼說。」