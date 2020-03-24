【新冠肺炎・印尼】專家預測3月底前　 新增確診日均約600

印尼3月23日新增65個新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例，累計病例達579例。該國迄今另有30人已康復。該國22日也新增一死亡病例，累計死亡病例達49個。該國疫情有惡化趨勢，有印尼專家以模型預測，國內疫情高峰可能出現在3月底至4月中。

印尼在過去一周末死亡個案增加四分一、錄得合計逾500死亡個案之後，當地死亡率已是全球最高，達9.3%。這是根據印尼政府指的未通報個案而得出來的、未經修正或調整的百分比。

印尼衞生部上周預測，該國可能有70萬個確診個案，但沒有說明什麼時候會出現這個情況。

印尼的民眾接受檢測率是全球其中一個偏低的國家，該國2.7億人口中，僅數千人曾接受測試。至上周下旬，該國僅1,727人曾接受測試，這代表每15.6萬人中，只有1人做過測試。

世界衛生組織（WHO）稱新冠肺炎的死亡率為逾3%。惟澳洲廣播公司（ABC）引述一些專家意見指出，新冠肺炎死亡率低於1%，而印尼死亡率這麼高，原因是很多個案都沒有被檢測出來。

新型冠狀病毒肺炎：圖為3月23日一名男子行經印尼雅加達商業區一條天橋，這裏平日原是擠滿行人，但在疫情之下，出現少見的景象。（AP）

倫敦衛生及熱帶醫學學院傳染病數學模型中心（CMMID）提供的模型顯示，視乎病毒在印尼傳染的速度，該國個案可能數以萬計，可能多達25萬個。根據此模型，即使是保守的估計，印尼可能已有7萬名患者。

CMMID副教教弗拉施（Stefan Flasche）稱，難以估計未來數周印尼的傳播速度會怎樣加快。當他被問及有說法指印尼在4月底前或會有100萬人受感染，他說從印尼的人口看來，這是一個「半合理的、最壞的情況」。

CMMID的模型已曾準確發生在香港的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱「沙士」）疫情開始、完結以及到達高峰的情況。此外專家也發現韓國的Richards曲線是最適合用來跟印尼的已通報個案數字做對照。

印尼萬隆理工學院（Institute of Technology Bandung）的研究人員預測，印尼的個案會增至最多約為8,000個，平均每日增600個，直至3月底之為止。他們將印尼快速變陡的曲線跟其他國家比較，發現它跟韓國相似。