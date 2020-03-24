【新冠肺炎】西班牙逾十分一醫護受感染　醫院迫爆病人瞓地板

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，西班牙當局周一（23日）表示，國內逾4000名醫護人員確診，約佔全國總數的十分之一，並承認防護裝備不足。

首相母親及外父亦中招

當局表示，目前已加緊生產及購買防護裝備，會盡快派發予醫護人員。另外，該國首相桑切斯（Pedro Sanchez）的母親及外父已證實確診，上周六（21日）獲安排前往馬德里鐵門大學醫院（Puerta de Hierro University Hospital ）接受治療；副首相卡爾沃（Carmen Calvo）周日（22日）下午因呼吸道感染而入院，現正等待病毒檢測結果。

在全國疫情最嚴重的首都馬德里，市政府營運的殯儀館宣布，由於裝備短缺，周二（24日）起會暫停接收遺體。

當地的醫院床位亦嚴重不足，工會「勞動者總聯盟」（General Union of Workers）的代表加西亞（Javier Garcia）表示，醫院急症室的使用量已超出負荷3倍，有病人等候逾30小時仍未有病床，「我見到有一名病人躺在兩張椅子之間的地板上（等候診治），情況令人驚訝」。有市民更拍到，部份病人只被安排在醫院的地板上休息。

截至周一，西班牙確診個案已突破3萬宗，累計33089宗確診，共2182人不治。

（綜合報道）