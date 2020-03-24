【東京奧運】日本將協調押後　奧運大臣：疫情未完無法完整舉行

日本傳媒報道，首相安倍晉三3月24日將與國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）通話討論押後東京奧運。奧運大臣橋本聖子同日表示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情結束後才可以完整舉辦東京奧運。

東京奧運：3月23日，日本東京御台場附近豎立奧運五環的標誌。（美聯社）

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《產經新聞》和共同社分別引述日本政府高官報道，安倍晉三將與巴赫通話。報道指，國際奧委會對奧運舉行日期有管轄權，但官員表明東京奧運將延期。由於北京冬奧於2022年舉行，日方指出東京奧運最多只可押後一年。

橋本聖子向記者表示，世界各國仍然未走出疫情，相信東京奧運未能如首相所言，以「完整形式」舉行。她指，因此首要任務是攜手並堅決應對疫情。

國際奧委會成員龐德（Dick Pound）3月23日透露，國際奧委會已經決定押後東京奧運。加拿大和澳洲先後表明拒絕派運動會今年出席東京奧運，美國隨後也要求延期。疫情目前已經影響運動員備戰奧運的訓練，部份選手也呼籲押後賽事。

押後東京奧運將對主辦國日本造成打擊。日本為了舉辦奧運已經投資逾120億美元，連同贊助、人力資源負擔、旅遊業等因素將帶來巨額經濟損失。另覓賽期也並非易事，因為2021年的體育賽事已經幾乎排滿，2022年也將迎來北京冬奧和足球世界盃兩大賽事。