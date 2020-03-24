【新聞教室】N號房揭韓國網絡色情冰山另一角　偷拍勒索事件未減

韓國近日爆出「N號房」大規模網絡性虐待事件，市民聯署要求政府公開涉案聊天室成員名單。一直以來，韓國都是網絡色情的「風眼」，偷拍文化猖獗。受害者被隱藏鏡頭偷拍裸露、如廁或性愛的影片。加害者甚至會利用影片進行勒索。近年情況仍然未見有改善，「N號房」事件或者只是冰山的另一角。

N號房：男團BIGBANG前成員勝利被控扯皮條等七項控罪。圖為2020年1月13日，勝利出庭應訊後離開韓國首爾的法院。（Getty Images）

「色情報復」（revenge porn）、「偷拍裙底」（upskirting）等都是現時常見的性罪行例子。根據韓國官方數字，2018年有約6,000宗偷拍事件。元兇通常在公共場所、更衣室、洗手間或酒店偷拍，再轉售色情網站圖利。傳媒指，一段偷拍片段最多可以售得10萬韓圜，頂級「賣家」每月賺取逾億韓圜。

根據韓國警察廳指，近年「性勒索」（sextortion）個案數目有上升趨勢。2018年，警方接獲1,406宗報案，比起2016年的1,193宗增加。罪犯利用虛假身份哄騙受害者在網上作出性行為，之後以相片或影片勒索。2019年警方搗破的一個犯罪集團曾向657名受害者勒索總共320億韓圜。

為了打擊有關的性罪行，韓國政府計劃延長監禁年期，又每日巡查公共廁所，並成立工作小組協助受害者剷除流傳網絡的情色影片。韓國女性家族部指，加害者所得的懲罰必須符合罪行的嚴重程度，法院也正在草擬有關網絡性罪行的新量刑指引。

N號房：2019年自殺的女團KARA前成員具荷拉生前被前男友利用性愛影片威脅，事件曾引起社會極大迴響。圖為2019年11月25日，在首爾聖瑪麗醫院為具荷拉而設的紀念壇。（Getty Images）

只是情況仍然未見有改善。韓國女律師協會研究發現，2011年至2016年期間，近2,000宗進入庭審的偷拍案件只得5%的疑犯被判囚。2019年爆出男團BIGBANG前成員勝利涉嫌扯皮條，以及歌手鄭俊英涉嫌偷拍和散播性愛影片的醜聞，也再印證韓國性罪行問題的嚴重。

性罪行對女性構成不可磨滅的傷害，受害者一再爭取將偷拍影片從網絡刪除也是一種「二度傷害」。政府智庫韓國婦女政策研究院進行調查發現，2,000名被性騷擾或偷拍的受害者中，近四分一有輕生的念頭。女團KARA前成員具荷拉的自殺也是「色情報復」衍生的一大悲劇。

在女性被扭曲物化的韓國社會下，她們距離真正活得自在和感到幸福的那一天，似乎還有一點距離。