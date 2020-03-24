【新冠肺炎】西班牙單日死亡個案逾500　養老院患者陳屍無人理

西班牙3月24日有514人因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡。政府出動軍人協助應對疫情時，發現養老院有被遺棄的年長患者，甚至在一些床上發現屍體。

西班牙衛生部24日發布的新冠肺炎疫情數據顯示，西班牙確診病例數目已逼近4萬個，單日死亡人數超過500人。根據部門的統計數據，該國24小時內確診病例增加6584個，累計達39673個，死亡病例增加514個，累計達2696個。目前共有2636人正在深切治療部就醫，另有3794人治癒出院。

新冠肺炎西班牙疫情：西班牙的全國累計死亡案例3月23日上升至2,182宗，圖為身穿防護服裝的政府工作人員當天在首都馬德里的街道進行消毒工作。（Reuters）

國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）接受電視台Telecinco訪問時稱：「軍人在拜訪某些（養老院）時，發現有些老年人完全被遺棄，有時甚至（還發現這些人）死在他們的床上」。西班牙的檢察官表示，已就此展開調查。

Así está el HOSPITAL INFANTA LEONOR de MADRID a causa de la propagacion del virus, pero ustedes tranquilos, sigan saliendo a correr a la rambla y a pasear por 18... pic.twitter.com/425C6I9NGT — EL CHANCHO VOLADOR (@Charrualeo41) March 22, 2020

西班牙是除意大利外，歐洲疫情最嚴重的國家。網民燕鰩（EL CHANCHO VOLADOR）22日在Twitter上傳一條影片，顯示首都馬德里一間醫院有許多人躺在走廊的地板上，期間有人大聲咳嗽。

馬德里的死亡人數激增，當地公營的殯儀館設備短缺，市政府決定把一個溜冰場充當臨時停屍間，它位於已放滿病床的會議中心附近。