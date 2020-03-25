【一分鐘看世界】韓國恐怖N號房、美股大反彈、防疫專家談香港

今天是3月25日，星期三。局部有雲的早上，你需要知道的國際新聞：
「N號房」事件
韓國近日爆出網絡性罪行「N號房」事件激起公憤。案中主嫌涉威迫利誘受害人拍攝裸照及性虐影片，再將相關影片發布在通訊軟件Telegram群組，吸引約26萬人付費觀看。數字等於每4名韓國男性，就有一名是「N號房」會員。韓國社會斥這班觀看者都是加害人，必需受到重罰。一直以來，韓國都是網絡色情的「風眼」，「N號房」事件或者只是冰山的另一角……（按此閱讀更多）
N號房：韓國一直以來都是網絡色情的「風眼」，圖為2018年10月，首爾有示威者高舉「My life is not your porn」（我的生活不是你的色情片）的標語，抗議猖獗的偷拍文化。（Getty）
華府雙管齊下救市
美國總統特朗普預料，當地或有5萬人或以上死於新型肺炎，但暗示說不能讓應對疫情的措施擊垮經濟。聯儲局23日開啟無限量量化寬鬆（QE）大門救市。為應對疫情而預備的、總額達2萬億美元的經濟刺激計劃，就似乎見到曙光，亦令美股從谷底反彈，創下1933年以來的紀錄……（按此閱讀更多）
新型肺炎：美國總統特朗普3月23日預料，美國死亡人數可能會有5萬或以上，圖為他當日出席新聞發布會。（AP）
大學、航母傳疫情
新型肺炎疫情蔓延全球，美國的確診人數突破5萬宗，成為第三大受影響的國家。當中連航空母艦都首次出現病例，另外哈佛大學的校長則不明不白地成為確診者……（按此閱讀更多）
黎明來到意大利？
自意大利3月10日落實全國禁足，人們除了購買必需品、必要的工作與醫療原因外不得外出，各地民眾在家中露台即席高唱的場面比比皆是。他們唱出「消失吧，黑夜！下沉吧，星星！黎明破曉，我終將得勝！」經過兩個星期的隔離生活，這個預言成真與否，將在本周或下周自有分曉……（按此閱讀更多）
防疫專家有話說
新冠肺炎疫情在全球爆發，港大公共衛生學院院長、前世衛助理總幹事福田敬二接受《香港01》專訪，指出全球多國感染個案如今才開始攀升，國際社會不見得團結抗疫，香港不能置身事外。與此同時，各地專家對各國的防疫都有不同看法，直指傲慢自負是通病……（按此閱讀更多）
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