【一分鐘看世界】查理斯王子確診、N號房主腦在逃、美國2萬億救市

今天是3月26日，星期四。在早上有幾陣驟雨、局部地區有雷暴的一天，你需要知道的國際新聞：
71歲查理斯王子確診染疫
新型肺炎疫情繼續在全球蔓延，歐美疫情未有緩和趨勢，英國出現王儲查理斯王子確診感染新病毒的震撼消息，他曾與日前確診的摩納哥（Monaco）親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）接觸。在此消息傳出後，有當地華人稱，英國人似乎真正意識到「病毒已到家門前，大事不妙」。
查理斯王子（左）證實確診感染新型病毒，圖為3月17日英國王室在Instagram上載他與妻子卡米拉的照片（IG@clarencehouse）
至於西班牙的疫情同樣嚴峻，繼首相夫人後，副首相亦證實確診，當地一天內再多738人死亡，累計病逝人數已經超越中國，成為全球死亡人數第二多的國家，第一為意大利。另一方面，中國開始積極援助各地，但也因此引來歐盟官員警覺。
疫情之下的中美角力仍然持續，共和黨參議員霍利（Josh Hawley）3月24日提出決議案，要求全面調查中國共產黨導致疫情擴散的「謊言和行為」，並促請北京向美國和世界各國賠償損失。另外國務卿蓬佩奧亦表示，G7的視像會議期間，曾提到中國散布不實疫情消息的情況……（按此閱讀更多）
韓國「N號房」主腦在逃
揭露韓國性犯罪事件的「N號房」風波繼續在韓國發酵，主謀之一的「博士」趙主彬公開宣稱「感謝大家讓我停下惡魔人生」，並向多人道歉，包括「國民主播」、電視台JTBC新聞社長孫石熙，意外揭露趙主彬原來曾經威脅及敲詐孫石熙。
趙主彬目前已移送韓國檢方，但事件仍未告一段落，包括「N號房」的另一主腦、始作俑者「GODGOD」仍然在逃，媒體指他年僅20歲……（按此閱讀更多）
🔻趙主彬移送檢方的照片🔻
美國2萬億美元救經濟
美國白宮與參議院領袖終於就刺激經濟方案達成協議，規模達到2萬億美元，特朗普政府希望以此振興經濟，但在表決前卻出現不明朗因素，導致美股交易尾段的升勢明顯收窄。在新的表態中，特朗普除了表示不再用「中國病毒」字眼外，他也公開表示希望在復活節前解除封城措施，但結果引來多方反對，輿論也指出在憲法之下，他無權要求各地復工。事實上，若特朗普堅持在復活節前解除各種抗疫措施，可能是一錯再錯……（按此閱讀更多）
新型肺炎：美國總統特朗普希望透過「2萬億美元」方案救美國經濟。圖為他3月23日現身記者會時發言（AP）
東京奧運延期有幾麻煩？
東京奧運正式決定延期，將押後至2021年夏天前舉行，奧委會主席接受日媒訪問時表明，延期是因為疫情擴散與各地實施出入境限制。東京奧運需面對大堆的複雜議題，贊助商也未決定是否繼續贊助多一年……（按此閱讀更多）
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