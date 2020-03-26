【新冠肺炎・美國】紐約醫生叫苦：醫院設備短缺　猶如第三世界

紐約州是美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的重災區，有醫生接受當地媒體訪問，表示醫院設施十分短缺，病人在一周內大量湧入，混亂情況如第三世界。

新型冠狀病毒肺炎：隨着檢測人數增加，美國全國確診病例在近日急增。圖為3月26日在醫院外排隊等候病毒測試的人。（Reuters）

美國有線新聞網絡（CNN）訪問一名在紐約醫院工作的醫生，該名醫生表示患者開始從兩周前出現，且持續大量湧入：「最初病人主要是70多歲的，但在上周開始已經出現50歲以下的病人。」

由於病人愈來愈多，導致院內床位及呼吸輔助機愈來愈不足：「我們已無多餘呼吸器，也沒有床位了。想想看這是在紐約市發生的情況，這就有如是第三世界一樣。」

紐約長老會哥倫比亞大學醫學中心（NewYork-Presbyterian/Columbia University Medical Center）急診醫學全球衛生總監斯潘塞（Craig Spencer）表示，在上周醫生們還在討論接收了一兩名的新冠肺炎患者：「直到昨日我當更時，幾乎所有病人都感染了新冠肺炎。當中很多人情況非常嚴重，需要戴上呼吸輔助儀器。」

美國目前正努力地「把曲線平穩過來」（Flattening the curve），所謂把曲線平穩，是指疫情爆發的病人增長率，因若曲線太斜，過多的病人會癱瘓醫療系統，設施和儀器不足會令病人無法接受治療，在社區散播病毒，進一步加劇疫情。

紐約州是美國新冠肺炎疫情的重災區，患者數以每3天翻倍的速度增加，至今已突破3萬人。州長科莫（Andrew Cuomo）在24日表示疫情發展有如「搭子彈火車」一樣，同時表示醫院床位和呼吸輔助儀器嚴重不足，要求聯邦政府協助。