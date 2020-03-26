專家：特朗普改口僅是緩兵之計　或會把責任推卸予中國

中國專家指出，由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情趕上美國大選年，美國總統特朗普（Donald Trump）承受巨大壓力，中美關係很有可能會出現一個更糟糕的情況，特朗普會把所有的責任進一步推到中國身上，甚至可能出爾反爾，撕毀之前中美已經達成的第一階段貿易協議。

4月12日前重啟美國經濟？

綜合媒體3月26日報道，因承受重大的壓力，在美國疫情日益嚴峻，遠未看到緩和的迹象時，特朗普就着急要求美國企業復工。

據路透社3月25日報道，特朗普表示，希望美國經濟能在4月12日復活節前恢復正常，這意味着到那時將不再需要採取一些措施來減緩疫情的蔓延，但美國企業界表示這為時過早。

特朗普3月24日在接受霍士電視台（Fox）採訪時表示，他希望企業能在4月12日復活節前恢復正常。

但美國商會（U.S. Chamber of Commerce）、全國零售聯合會（National Retail Federation）和全國餐館協會（National Restaurant Association）指出，公共衛生官員提出的建議不那麼樂觀。

許多公共衛生官員敦促美國人儘可能多地呆在家裏幾周，以防止病毒的傳播。

法律專家稱，美國總統權力十分有限，無法命令公民返回就業崗位復工，也無法命令城市重新開放政府大樓、恢復交通或本地商業。

恐怕有心無力

中國北京語言大學國別和區域研究院學術院長黃靖指出，新冠肺炎疫情在美國的爆發使特朗普政府處於非常尷尬的境地。

最令特朗普頭疼的，是這次疫情觸發了美國的經濟恐慌。隨着疫情的發展，特朗普和美國經濟界都認識到如果美國不得不採用隔離的辦法來控制疫情，美國經濟必然大受打擊。

但特朗普政府不敢、也不能完全照搬中國採取「果斷措施」來實施封城、隔離的措施。因為一旦這樣做，美國經濟必然出大問題，而且也將嚴重危及特朗普的連任前景。

改口讓中美撥雲見日？

特朗普本人與其政府多名高官近日接連將新冠病毒稱作「中國病毒」，雖然特朗普3月23日開始改口，但這能否代表他的對華政策改變了呢？

黃靖指出，美國政府將中國視作「競爭對手」，對中國的疫情爆發，認為是打擊、削弱中國的機會。特朗普政府為了自己的利益，搞「美國優先」的單邊主義，搞貿易保護，挑起貿易戰。

此次疫情正好趕上美國的大選年，由於特朗普政府視中國為「競爭對手」，堅持「美國優先」政策，加之國內政治的需要，所以黃靖預判，中美關係很有可能會出現一個更糟糕的情況，即隨着特朗普選情的告急和美國經濟的滑坡，以及競選對手的攻擊，特朗普會把所有的責任進一步推到中國身上，甚至可能出爾反爾，撕毀之前中美已經達成的第一階段貿易協議，中國對此要有所準備。