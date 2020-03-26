【新冠肺炎】疫情波及貧窮國家　確診個案翻倍陷大爆發邊緣

隨新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延，南亞、拉美和非洲等貧窮國家相繼加入抗疫戰爭。在欠缺完善的醫療系統和社會機制的情況下，貧窮國家掌握的抗疫「武器」較少，面對的考驗更加嚴峻。

南非3月27日起全國封城三周，阻止疫情蔓延。圖為3月25日，南非約翰內斯堡附近非正式住區的兒童正在嬉戲。（美聯社）

印度的確診個案增長高達近五倍，從3月16日的114宗增至3月25日的562宗。根據智庫疾病動態、經濟學和政策研究中心（Center for Disease Dynamics, Economics and Policy）總監拉克斯米納拉揚（Ramanan Laxminarayan）估計，如果印度未採取措施緩和疫情，直到7月底將有300萬至400萬宗個案。他指，印度宣布封城三周後，確診個案或能夠大減八成至九成。

鄰國巴基斯坦也出現幾何級數增長。截至3月25日，確診個案已經增至991宗，比起四日前增加一倍。根據政府內部評估，如果未有採取措施阻止疫情蔓延，全國2.1億人將有2,000萬人染疫。

非洲情況同樣嚴峻。根據非洲聯盟（African Union）統計，非洲確診個案已經遍佈43個國家，增至逾2,400宗，為3月20日確診個案數目的三倍。聯盟發布的數據顯示，首40日感染情況與歐洲爆發疫情的情況類似。部份非洲國家已經出現社區傳播。

貧窮國家抗疫面臨最大難關是大型貧民窟有數千萬人生活在惡劣的衛生環境，並且沒有水管裝置。基本預防病毒傳播的方法，例如定時洗手，都因為沒有足夠的清潔食水而變得不可能。