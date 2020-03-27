【新冠肺炎・疫情】德國再多逾5000宗確診　菲律賓總參謀長染疫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，中東、歐洲、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破52萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間27日上午7時53分，全球新冠肺炎確診病例達到529,093宗，死亡病例達23,970宗，痊癒個案有122,135宗。

菲律賓：當地政府3月27日宣布武裝部隊總參謀長桑托斯（Felimon Santos Jr.）確診感染新型冠狀病毒，曾與他接觸的國防部長洛倫薩納（Delfin Lorenzana）已開始自我隔離。另外，菲律賓衛生部一名副部長也確診染疫，官員稱他出現輕微症狀。

德國：根據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）3月27日數據，德國新增5,780宗確診個案，累計個案增至42,288宗；死亡個案新增55宗，累計死亡個案達253宗。

印度：印度衛生部3月26日公布，當地新增80宗確診個案，創單日新高，累計確診病例增至694宗。累計死亡個案為16宗，康復個案則為45宗。

泰國：衛生官員3月27日指，該國新增91宗確診個案和1宗死亡案例。全國累計有1,136人確診，5人喪生。

美國：紐約州長科莫（Andrew Cuomo）當地時間3月26日在記者會表示，該州當天新增逾6,400宗確診個案，累計有超過3.72萬人確診，死亡案例也上升至385宗。美國約翰斯・霍普金斯大學發布的數據顯示，美國的確診病例現時共有85,991個。

根據約翰斯・霍普金斯大學統計，截至香港時間3月27日上午7時53分，美國確診個案增至83,507宗，死亡個案達1,209宗。其中紐約市為重災區，有21,873宗確診個案，另外有281宗死亡個案。

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日本：日本3月26日新增94宗確診個案，其中47宗在東京。連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全國感染者增至2,110人，國內死亡人數為57人。在全國各都道府縣中，東京都感染人數已超越北海道，在日本居首。

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伊朗：伊朗衛生部官員3月26日表示，在過去的24小時內，伊朗新增2,389宗確診病例，新增死亡病例157宗。截至當地時間26日中午，伊朗累計確診29,406宗，其中死亡2,234宗，康復10,457宗。

澳洲：澳洲衞生部網站公布，截止3月26日下午3時，該國比25日新增376宗個案，累計個案增至2,799宗，當中死亡個案達11宗。

圖為3月24日西班牙馬德里一名護士在站在一間安老院窗前，她身旁有一張圖畫，上面寫有「所有事情都會變好的」字樣。該國有軍人在3月24日參與院內消毒工作時發現，有些染疫長者死在床上，卻無人知曉。（AP）

法國：衞生部官員薩洛蒙（Jerome Salomon）3月26日公布，新增365宗死亡個案，增幅達27%，累計增至1,696宗。確診個案增幅達16%，增至29,155宗。

意大利：民防局3月26日公布，新增662宗死亡個案，累計增至8,165宗。計確診個案從前一日的74,386宗增至80,539宗。

加拿大：政府3月26日公布，確診個案增至3,409宗，死亡個案增至35宗。

圖為3月24日韓國大邱的醫療人員抵達東山醫院當值。（AP）

韓國：韓國中央防疫對策本部3月26日通報，截至當天零時，韓國較前一天零時新增104宗確診病例，累計確診9,241宗。新增個案近日徘徊於100宗左右。近日境外輸入個案急增，3月25日新增個案中，有30宗於入境檢疫期間確診。

截至當天零時，累計死亡病例較前一天增加5宗，死亡病例累計131宗。累計治癒並解除隔離病例共4,144宗，較前日增加414宗。治癒人數連日高於新增病例。

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西班牙：西班牙衛生部3月26日公布，在過去24小時，再多655人死亡，累計病逝人數達到4,089人，超越中國，成為疫情下全球死亡人數第二多的國家，第一為意大利。確診個案從前一日的47,610宗增至56,188宗。

英國：政府3月26日公布，確診個案從前一日的9,529宗增至11,658宗，死亡個案新增115宗，增至578宗。王儲查理斯王子（Prince Charles）成為首位確診的英國王室成員，目前於蘇格蘭自我隔離。