【新冠肺炎・美國】紐約州一日暴增6千宗確診　州長：已無時間嬲

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）周四（26日）表示，當地的確診個案已急升至約3.7萬宗，而州政府現時正在努力確保有足夠的床位及呼吸機供患者使用，又形容「連憤怒的時間都沒有了」。

官方數據顯示，紐約州周四單日新增6447宗確診及100宗死亡病例，累計確診達37258宗，共385人不治；現時有5327名病患入院，病床使用率從周三（25日）的12%升至14%，其中1290人要送入深切治療部（ICU）。

美國國會參議院早前通過了總計2萬億美元的新冠病毒緊急經濟救助計劃，稍後在眾議院進行投票。雖然紐約州將得到38億美元的撥款援助，但科莫指出州政府現時的「財政缺口」已經達到了150億美元，「這些錢肯定不夠，我已向眾議院表明，我們真的需要他們的幫助。」

科莫說：「憤怒已經太奢侈，我們已無時間去發怒，不如面對事實」。他估計，紐約州的確診個案將在2至3周內升至逾14萬，當局會努力確保有足夠的床位及呼吸機供患者使用，以及有足夠防護裝備提供給醫護人員。

科莫表示，重症患者依靠呼吸機的時間平均為11至21日，而紐約州死亡率之所以攀升，部分原因是高齡與體弱患者使用呼吸機長達20至30日，時間愈長，病情就愈難樂觀。

迫切需要呼吸機

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的統計數據顯示，截至26日，美國共有75233人確診，累計死亡人數升至1070人，紐約州是疫情最嚴重的地區，確診病例佔全美逾半，死亡人數佔約四成。呼吸機是紐約州迫切需要的資源，疫情高峰需求估計高達4萬部，遠高於現有的4000部。科莫稱，州政府已增購7000部，聯邦政府提供的4000部已運往紐約。

全美各地瘋搶醫療資源之際，紐約長老會醫院（New York-Presbyterian Hospital）本周開始在旗下哥倫比亞大學爾文醫療中心（CUIMC）展開「呼吸機分享」，部分呼吸機一次提供多名病患使用。

（綜合報道）