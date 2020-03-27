【N號房】趙主彬被控12宗罪　律師受壓辭職　「博士」獨自受查

韓國「N號房」事件主犯趙主彬（外號「博士」）繼3月26日後受檢方首次查問，27日再度接受調查。他在沒有律師願意為其辯護的情況下。他在26日沒有行使沉默權，對調查表現得較為配合。提審結束後，他重新被收押在京畿道義王市首爾拘留所。

案中主犯GODGOD誘騙多名女子，強迫其成為性奴，並開設名為1號房至8號房的聊天室分享性剝削影片，2019年6月突然消失。不久後趙主彬的「博士房」便出現，以類似手法犯案。這系列性虐聊天室在2019年底首度被揭發。

韓國警方對趙主彬共提出12項指控，罪名包括違反《兒童青少年性保護法》等。警方調查記錄共有38冊，合計1.2萬頁。

檢方在26日的提審中根據警方調查記錄，詢問趙主彬有關「N號房」運營的基本情況、是否確認有關指控、其個人成長背景以及犯罪前的生活等。

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趙主彬的家人為他物色辯護律師，但律師25日因案件的爭議辭職。尚未有律師願意為其辯護。趙主彬26日也沒有決定或表達他是否再委任律師的意願。

趙主彬被拘健康狀況良好，當中也沒有其他問題。

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