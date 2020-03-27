【新冠肺炎】美研究所：未來4個月或奪約8.1萬美國人性命

美國衞生統計評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation，簡稱IHME）3月26日稱，估計新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有可能會在接下來的4個月奪去大約8.1萬名美國人的性命。

美國3月26日有研究稱，該國在未來四個月可能會有約8.1萬人因新冠肺炎死亡。圖為3月26日，西雅圖一個病毒檢測站貼出多國語言的告示，表明為民眾提供測試服務。（Reuters）

美國華盛頓大學醫學院衞生統計評估研究所分析當地、全國及國際的新冠病毒數據，認為根據目前趨勢，美國病患對深切治療部病床和呼吸機的需求，會在四月的第二個星期大大超出該國產量。

研究所也指出，疫情高峰期每天可能有多達2300名患者死亡，即使人們堅持遵守嚴格的社會疏離措施，情況也是如此。該研究所估計在未來4個月，疫情或會奪去大約8.1萬名美國人的性命，範圍估計在3.8萬至16.2萬宗之間。

衞生統計評估研究所長默里（Christopher Murray），他們作出的估計，是假設民眾、醫護人員和政府機構會持續不斷地保持警惕。他還在聲明中表示「人們如果愈來愈不遵守保持社交疏離措施、對其他預防措施放鬆，疫情的軌跡將出現變化，而且是急劇惡化。」