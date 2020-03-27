【新冠肺炎】美死亡人數暴增凍櫃變停屍間　醫護裝備不足崩潰哭訴

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）席捲全球，確診和死亡人數急增，醫療系統瀕臨崩潰。在美國重災區紐約，醫護人員面對疫情變得心力交瘁。也有人批評醫院未能提供足夠的個人防護設備（PPE），保障前線醫護的安全。

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隨疫情惡化，死亡人數急增，紐約皇后區（Queens）的埃爾姆赫斯特醫院中心於短短24小時內已經有13名患者死亡。紐約貝爾維醫院中心（New York Bellevue Hospital Center）也要用帳篷和冷凍貨櫃車作為臨時停屍間。

一名註冊護士於社交媒體發文，哭訴在長島（Long Island）一間醫院的經歷。他指，「我沒有睡覺因為思緒沒法停下來。休息時，我將個人防護設備從汗流浹背的身體脫掉，於洗手間痛哭，臉上有戴過口罩的凹痕。回家的路上，我一直在哭。」

該名護士表示，患者一直湧來，他們不停咳嗽，並冒汗發燒，雙眼流露恐懼。他說，「我為離世的患者哭泣。我哭，因為我們在10分鐘內為5名患者插喉，我感到害怕。我為同事哭泣，因為我們知道情況會變得更差，我已經覺得那是不可能的，我們已經處在臨界點。我為未能陪伴至愛的父母、孩子、兄弟姊姊和伴侶哭泣，他們的至親或者瀕死，但因為現時不准探病，患者沒有人來探訪。」

曼哈頓西奈山西區醫院（Mount Sinai West）有護士染疫逝世後，同事炮轟院方無法為前線醫護提供足夠防護裝備。有護士透露，醫院為護士提供每更一套個人防護設備，但正常程序是每照顧一名患者便要更換一套。另外一名護士直言感到憤怒，指前線醫護沒有足夠和正確的防護裝備，沒有適當的人手應對疫情。