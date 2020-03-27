【新冠肺炎】法「封國」防疫　家庭暴力受害者處境更危險

法國為預防新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴散，3月17日起採取「封國」措施。自此之後，該國因家暴而求助的婦女人數增加。非政府組織呼籲政府要對此提高警惕。

在法國「封國」期間，婦女跟可能對其施虐的人見面時間變多，處境亦更危險。圖中並非受虐婦女。圖為3月24日一名女子在一間商店購買報紙並離開。（AP）

法國媒體指，政府實施史無前例的閉關措施，可能會對受害人的安全帶來很大的影響。歐洲委員會打擊暴力侵害婦女行為及家庭暴力行動專家組長諾迪（Marceline Naudi）警告，對於許多婦女和兒童來說，家庭是「一個恐懼的地方，而不是一個安全的地方」 。

向許多家庭暴力受害者提供顧問服務的巴黎精神科醫生伊里戈揚（Marie-France Hirigoyen）稱在「封國」措施實施後接到好幾個電話和訊息，都是來自那些擔心自己安全的人。伊里戈揚表示，「封國」只會使這種情況惡化。

當政府宣布「封國」的時候，該國一些非政府組織非常留意有關議題。法國女權主義團體Nous Toutes成員阿斯（Caroline De Haas）表示：「危機時刻總是助長暴力事件的增加。對於那些在家中受苦的人而言，它可能會迅速從心理虐待變為肢體暴力，性暴力，甚至可能導致女性被殺害。」

同樣受疫情打擊的鄰國西班牙已採取新措施打擊家庭暴力問題。西班牙設置有定位功能的即時訊息系統，還為受害者提供包括即時心理輔導在內的服務。