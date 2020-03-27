【美國疫情】比爾蓋茨倡全國封鎖　CDC高官警告紐約疫情僅第一波

美國疾病控制與預防中心（CDC）首席副總監舒查特（Anne Schuchat）博士3月26日警告稱，疾控中心已看到的一些跡象表明，其他城市的病例數已開始飆升，當前紐約所遭受的疫情只是美國疫情浪潮的第一波，呼籲加強防疫措施，不能放鬆。 微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）則呼籲美國應全國封鎖，以壓制疫情。

美國媒體3月26日報道，比爾蓋茨在參加美國有線新聞網絡（CNN）的全球會議時，表明不認為美國現在可以放鬆抗疫措施，他呼籲美國實施更嚴格的封鎖措施，認為美國需要封鎖6至10星期才能有效遏制疫情進一步蔓延，他又倡議加大病毒檢測數量。

受新冠肺炎疫情影響，美國首都華盛頓林肯紀念堂於3月25日臨時關閉（新華社）

另外《國會山報》3月26日報道，美國疾病控制與預防中心首席副總監舒查特表示「我們正在查看流感症狀的數據，也在查看急診室的呼吸道病例的情況。在全國範圍內，很多地區的這些數字都在上升。紐約之所以會凸顯出來，是因為它的數額太大。隨著時間的推移，我們確實在一些地方看到了病例數量增長。根據我對新冠肺炎如何傳播的了解，如果美國其他地方病例數不增加的話，這會讓我感到驚訝。」

舒哈特表示，疾控中心已將約1500名流行病學家、科學家和專家部署到美國的疫情熱點區域，其中就包括「震央」紐約，以及首先出現爆發跡象的西雅圖。現在疾控中心已向路易斯安那州（Louisiana）、威斯康星州（Wisconsin）以及科羅拉多州（Colorado）派遣醫療小組。

舒查特強調「我認為我們現在在紐約市和紐約州看到的場景，對其他地區而言是一個真正的警告。那麼在我們放鬆社會措施之前，就必須努力確保我們的醫療體系做好準備。」