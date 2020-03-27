【約翰遜染疫】英首相確診僅隔離7天　一旦發病誰是指定倖存者？

英國再傳來震撼消息，首相約翰遜（Boris Johnson）3月27日宣布確診感染新型冠狀病毒，他稱只出現輕微症狀，仍會透過視像會議繼續領導抗疫工作。 首相府表示，約翰遜會按指引自我隔離7天。若然約翰遜發病後身體情況轉差，無法工作，誰人會接手領導政府？英國政府之前已有「指定倖存者」（Designated Survivor）方案，接手的人將會是外相藍韜文（Dominic Raab）。

首相府：約翰遜將自我隔離7天

英國首相府稱，55歲的約翰遜在確診後會按指引自我隔離7天，不能再召開記者會，但仍會繼續領導政府，發言人又稱，唐寧街10號的員工只要沒有出現病徵，便無需自我隔離。

但隔離7天的決定引來質疑，《獨立報》報道，按英國政府的指引，獨居者需要隔離7天，但如若是與他人一起居住者，則要隔離14天。首相府堅持約翰遜是按指引辦事，並稱「在他這個情況，就是他需要自我隔離7天。」

英國媒體報道，約翰遜近日曾與財政大臣、衛生大臣接觸，但路透社之後引述政府消息稱，財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）未有自我隔離。

新冠肺炎：若然約翰遜無法繼續工作，藍韜文將成為「指定倖存者」（Getty）

指定倖存者：藍韜文

若然約翰遜發病後情況轉壞、無法工作，外相藍韜文便會暫時接手首相工作。藍韜文是內閣之中最資深成員，他之前遭媒體發現曾在國會咳嗽，然後兩度接受病毒檢測，結果均為陰性。

若然藍韜文也感染病毒而無法領導政府的話，約翰遜將可以再指定另一位資深高官帶領政府。