【新冠肺炎・措施】美國疾控中心促紐約等3州居民兩周內勿出遊

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了歐洲及亞洲等地，美國的確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

美國：美國疾病預防及控制中心（CDC）更新網站的「美國境內旅遊」指引，敦促紐約州、新澤西州和康涅狄格州居民未來14天避免非必要國內旅遊，即時生效。此前總統特朗普（Donald Trump）收回早前對上述3州的隔離決定，改為指示CDC發出強烈旅遊建議。

加拿大：加拿大3月28日發布新禁令，從當地3月30日中午開始，出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病徵的乘客將不可乘搭內陸機或火車，呼籲有病徵的人應留在家中隔離。

西班牙：西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）3月28日宣布更嚴格的封城措施，強制非必要員工在未來兩周留在家中，阻止疫情擴散。有關措施待內閣會議在29日審議，通過後會在30日生效，直到4月9日為止。而民眾在這段時期的薪金將不受影響，但要在較後時間補回相關的工作時數。

意大利：意大利總理孔特（Giuseppe Conte）3月28日表示，政府會推出措施刺激經濟，包括向各個大區撥款43億歐元，解決民眾的需要，並會另外撥出4億歐元作為商品券及糧食供應等。