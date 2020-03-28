【印度疫情】超級傳播者死後確診　曾赴宗教聚會牽連4萬人隔離

印度旁遮普邦（Punjab）政府近日封鎖當地20條村莊，隔離總數約4萬人，背後原來與一位沒有聽從隔離建議的確診患者有關，他3月初自境外回國後到處參加活動，包括大型宗教慶典，他之後發病逝世，才遭驗出患有新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），如今政府要大規模封鎖村莊。

新冠肺炎印度疫情：印度一名傳教士死後才被驗出患上新冠肺炎。該國被指是世界上檢測率低的國家之一。圖為3月28日，一名戴上冠狀病毒造型頭盔的警官在金奈的街道上要求經過的民眾留在家中。（Reuters）

印度官員向英國廣播公司（BBC）表示，一位70歲的傳教者辛格（Baldev Singh）先到意大利和德國旅行兩周，3月7日回國後卻漠視自我隔離建議，還參加錫克教（Sikh）節日霍拉·莫哈拉（Hola Mohalla）的大型慶祝聚會。這場為期6天的慶典，每日都引來約1萬人聚集。

辛格之後發病死亡，職員在他逝世後才驗出他有新冠肺炎，及後發現他有19名親戚的檢查結果也呈陽性反應。一名高級官員稱，迄今已追蹤到550名曾與辛赫直接接觸過的人，而且人數還在增長。

這名官員還指，辛格居住在旁遮普邦（Punjab），該地方政府目前已封鎖辛格家附近的15個村莊。另外，毗鄰地區的5個村莊也因此封鎖。