【新冠肺炎】曾與央視女主播劉欣隔空激辯　里根離開霍士電視台

美國霍士商業新聞電視台（Fox Business）3月27日宣布，公司已經與女主播里根（Trish Regan）「分道揚鑣」（parted ways）。 里根2019年曾與中國中央電視台旗下中國環球電視網（CGTN）女主播劉欣透過電視直播辯論，至本月較早前她在節目談到有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）是一場企圖彈劾總統特朗普（Donald Trump）的騙局，引來社會爭議。

里根3月27日發聲明稱，她期待展開職業生涯的下一篇章。圖為里根2015年9月10日在紐約市主持節目。（Getty）

霍士商業新聞電視台發表聲明稱「我們感謝里根在這些年來對本電視網絡所作出的貢獻，並祝願她在未來的努力中繼續取得成功。」里根當天也發聲明稱：「我享受自己在霍士的時光，目前打算在這些困難時期專注於我的家庭」。

不過部分美國媒體如《Daily Beast》則在新聞標題中形容，這次事件是霍士「放棄」了里根。

里根2019年曾與中國女主播劉欣透過電視直播辯論有關中美貿易戰的議題，事件引來熱議。至近日全球爆發新冠肺炎疫情後，里根早前在節目中表示，新冠肺炎疫情是一場彈劾騙局，她聲稱「很多自由派媒體」正利用這場大流行病，「企圖妖魔化和摧毀」總統特朗普。

里根此番言論受到廣泛的批評，霍士商業新聞電視台也在此之後停播她的節目。