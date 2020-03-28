【新冠肺炎】FBI警告：針對亞裔的仇恨犯罪可能激增

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，美國成為重災區之一，確診病例超過10萬宗。美國媒體取得聯邦調查局（FBI）的一份報告，該部門警告針對亞裔的犯罪或會激增。

圖為美國總統特朗普，他之前曾多次用「中國病毒」形容新型冠狀病毒（Getty）

美國廣播公司（ABC）3月27日報道，一份最新的FBI分析報道顯示，隨著新冠病毒疫情危機的持續增長，FBI警告，針對亞裔的仇恨犯罪可能會增加，報告稱「FBI評估顯示，由於新冠肺炎疫情蔓延，全美範圍內針對亞裔的仇恨犯罪事件可能會激增，威脅到亞裔社區。」

報道稱，這份報告由FBI休斯敦分部彙編，並分發給全美各地的情報人員。FBI的評估基於一項假設，即部分美國民眾會把新冠病毒與華裔、亞裔聯繫起來。

FBI分析稱，目前全美各地報告的仇恨犯罪已經激增，並列舉了從洛杉磯到紐約再到得克薩斯的一系列事件。報告詳細描述3月14日在德州發生的一宗事件，當中有3名亞裔人士遭刺傷，包括2歲和6歲兒童。案中疑犯表示，他刺傷這家人的原因是他認為這家人是中國人，並把新冠病毒傳染給他人。

自新冠肺炎疫情在美國爆發以來，包括美國總統特朗普（Donald Trump）以及國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）在內的多名美國高官都曾用「中國病毒」、「武漢病毒」等字眼形容新冠病毒。