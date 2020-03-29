【新冠肺炎．最新疫情】全球逾66萬人染疫　意大利死亡人數破萬

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，中東、歐洲、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破66萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間29日上午8時19分，全球新冠肺炎確診病例達到662,073宗，死亡病例達30,780宗，痊癒個案有139,426宗。

西班牙：西班牙衛生部3月28日公布，在過去24小時，當地再多832人染疫死亡，數字創單日新高，累計病逝人數升至5,820人。確診個案增至72,335宗，大幅增加6,616宗。

美國：紐約州長科莫（Andrew Cuomo）3月28日在記者會表示，該州目前有7,328宗確診個案入院接受治療，累計有超過52,318人確診，死亡案例也上升至728宗。

根據約翰斯・霍普金斯大學統計，截至香港時間3月29日上午8時19分，美國確診個案增至122,666宗，死亡個案達2,147宗。其中紐約市為重災區，有30,765宗確診個案，另外有672宗死亡個案。

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日本：共同社3月28日引述政府知情人士報道，東京都新增最少60宗確診個案，再破單日新高。

日本3月27日新增116宗確診個案，單日新增個案首次破百。截至28日，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全國感染者增至2,436人，國內死亡人數為65人。在全國各都道府縣中，東京都感染人數已超越北海道，在日本居首。

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意大利：民防局3月28日公布，新增889宗死亡個案，累計增至10,023宗，比27日破紀錄的919人不治為低。全國新增5,974宗確診病例，令總數升至92,472宗。

伊朗：伊朗衛生部官員3月28日表示，在過去的24小時內，伊朗新增3,076宗確診病例，新增死亡病例139宗。累計確診35,408宗，其中死亡2,517宗。

圖為3月24日西班牙馬德里一名護士在站在一間安老院窗前，她身旁有一張圖畫，上面寫有「所有事情都會變好的」字樣。該國有軍人在3月24日參與院內消毒工作時發現，有些染疫長者死在床上，卻無人知曉。（AP）

法國：衞生部官員薩洛蒙（Jerome Salomon）3月28日公布，新增319宗死亡個案，累計增至2,314宗。確診個案增加4,611宗，至37,575宗。

英國：截至3月28日，該國新增個案為2,546個，整體確診人數為17,089，另外再多260人不治，令總死亡人數突破千宗至1019人。王儲查理斯王子（Prince Charles）成為首位確診的英國王室成員後，首相約翰遜（Boris Johnson）和衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）先後確診。

加拿大：政府3月28日公布，確診個案增至5,153宗，死亡個案增至55宗。

圖為3月24日韓國大邱的醫療人員抵達東山醫院當值。（AP）

韓國：韓國中央防疫對策本部3月29日指，截至當天凌晨零時，全國新增105宗確診個案，累計增至9,583宗。同日新增8宗死亡個案，累計增至152宗。另外，再多222名患者康復出院，令治癒總人數達到5,033人。

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德國：根據《柏林晨郵報》（Berliner Morgenpost）統計，截至3月28日下午4時，全國確診個案增至49,039宗，死亡個案增至350宗。