【一分鐘看世界】特朗普燒錢抗疫、約翰遜中招的教訓、日本疫情

今天是3月30日，星期一。展開新一周的工作前，你需要知道的國際新聞：

特朗普燒錢抗疫

美國眾議院3月27日通過2萬億美元的刺激經濟法案，總統特朗普（Donald Trump）其後在白宮簽署生效。當中內容包括直接派錢、加強失業保障及企業貸款補助等。刺激經濟法案加上此前聯儲局釋放約4萬億美元流動性，美國疫情之下將釋放約6萬億美元流動性。這6萬億美元，是否能真正幫助美國走出危機？……（按此閱讀更多）

新冠肺炎：美國特朗普眾的2萬億美元的刺激經濟法案生效，圖為他3月28日回到白宮時向記者揮手。（AP）

約翰遜中招的教訓

英國繼首相約翰遜（Boris Johnson）及衞生大臣夏國賢確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）後，可能再有內閣官員染疫。蘇格蘭事務大臣張毅德（Alister Jack）3月28日公布自己出現病徵，正在自我隔離。與此同時，約翰遜的弟婦、目前懷孕的馬婭（Gabriela Maia）也證實感染新型冠狀病毒。有分析指出，這可以說是約翰遜為其此前的傲慢付出代價，無人敢再重提「群體免疫」……（按此閱讀更多）

新冠肺炎：英國首相約翰遜確診感染新型冠狀病毒，圖為他3月28日在唐寧街10號自我隔離，並以視像形式主持會議。（AP）

日本疫情

日本東京疫情持續惡化引發「逃難潮」，首相安倍晉三3月28日警告國民要有長期抗疫的心理準備。不過，有日本媒體發現，不少年輕人懶理呼籲，繼續外出消遣照，更笑指去舞廳說可以「跳走肺炎」。與此同時，日本多間傳媒報道，東京奧運新開幕日期可能會定於2021年7月；共同社報道，已售出的門票在2021年延期舉行時將仍然有效……（按此閱讀更多）

日本新冠肺炎疫情：日本首都圈的東京、埼玉、千葉、神奈川和山梨自3月28日起實施為期兩天的避免周末外出措施。措施實施後，東京街頭行人驟減。圖為3月28日，一名戴口罩的男子在銀座購物區拿着幾個紙袋過馬路。（Reuters）

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歐美防疫

意大利確診人數持續上升，死亡人數更突破1萬宗，是全球最多人死於疫情的國家。西班牙疫情亦非常嚴重，首相桑切斯（Pedro Sanchez）3月28日宣布更嚴格的封城措施，強制非必要員工在未來兩周留在家中，阻止疫情擴散。英國首相約翰遜（Boris Johnson）確診，正是歐美防疫的最高警報……（按此閱讀更多）

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