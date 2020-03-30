【新冠肺炎・疫情】西班牙8.5萬人染疫超中國　紐約逾1000人死

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，中東、歐洲、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破72萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間30日下午5時15分，全球新冠肺炎確診病例新增4,084，達到724,201宗，死亡病例新增101宗，至34,026宗，痊癒個案有152,071宗。

新冠肺炎各國疫情：美國疫情持續擴大，圖為西雅圖街頭3月29日出現一幅塗鴉，描繪戴口罩人士。（Reuters）

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美國：根據約翰斯・霍普金斯大學統計，截至香港時間3月30日下午5時18分，美國確診個案新增2,169宗，至143,055宗，死亡個案達2,513宗，增加46宗。



紐約市為重災區，美聯社的統計指出，市內死亡個案已逾1000個。截至3月29日，市內死亡個案為776個，雖然正式數字料在當地時間3月30日日間公布，但29日市外至少新增250個死亡個案，所以紐約市死亡人數累計已有1026人。

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菲律賓：衞生部3月30日指，該國新增128宗確診個案，7宗死亡案例。全國累計1,546人確診，78人死亡。

澳洲：截至3月30日下午3時，澳洲累計4,245人確診，18人死亡。該國衞生部表示，全國在29日下午3時至30日下午3時期間新增279宗病例。

泰國：泰國3月30日新增136宗確診病例，累計1,524個案例。泰國29日新增2宗死亡病例，全國累計9人死亡。公共衞生部疾病防治廳高級官員Anupong Sujariyakul指，兩名死者分別是54歲的也拉男子和56歲的曼谷女子。男子近期從馬來西亞返國。

意大利：民防局3月29日公布，新增756宗死亡個案，累計增至10,779宗，比27日破紀錄的919人不治為低，單日新增數字亦是連續第二日較前一天下跌。全國累計確診病例由前一天的92,472宗，升至97,689宗。

圖為3月24日西班牙馬德里一名病人被轉送到一個改作醫療用途的酒店。（AP）

西班牙：西班牙：確診個案一天之間新增6,398個，累計增至85,195‬個，已超越中國確診個案為81,470‬個。

西班牙的死亡個案一日之間增加812‬個，累計死亡個案7,340個。西班牙成為繼美國和意大利之後，全球新冠肺炎確診人數第三多的國家。

日本：截至29日，全國再多169宗確診個案，其中東京都佔68宗，再創單日新高；連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全國感染者增至2,605人，國內死亡人數為66人。在全國各都道府縣中，東京都感染人數已超越北海道，在日本居首。日本3月27日新增116宗確診個案，單日新增個案首次破百。

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法國：衞生部官員薩洛蒙（Jerome Salomon）3月29日公布，新增292宗死亡個案，累計增至2,606宗。確診個案增加2,599宗，至40,174宗。

英國：美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間30日上午7時14分，英國有19,780個確診個案，當中有151人康復，1,231人死亡。

韓國：韓國中央防疫對策本部3月30日指，截至當天凌晨零時，全國新增78宗確診個案，累計增至9,661宗。同日新增宗6死亡個案，累計增至158宗。另外，再多195名患者康復出院，令治癒總人數達到5,228人。

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伊朗：伊朗衛生部官員3月29日表示，在過去的24小時內，伊朗新增2,901宗確診病例，新增死亡病例123宗。累計確診38,309宗，其中死亡2,640宗。

敘利亞：敘利亞出現首宗新型冠狀病毒死亡個案，一名被送往醫院的婦女確診感染新冠病毒後喪生。當地至今有9人確診染病。