【新冠肺炎・措施】美國延長社交防疫措施　澳洲擬發工資補貼

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了歐洲及亞洲等地，美國的確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

韓國：韓國總統文在寅3月30日表示，中央政府決定與地方政府合作，向包括中產階層在內全國70%家庭發放災害補助，4人住戶的補助標準為每戶100萬韓圜（約6300港元），希望爭取在4月內獲得國會通過。



文在寅強調，會大刀闊斧地調整政府預算應對突如其來的危機情況。

美國：總統特朗普3月29日宣布，延長在本月中實行的社交防疫措施至4月30日，當中包括限制大型聚會，希望遏止疫情擴散。

新冠肺炎：韓國的新冠肺炎疫情持續，圖為3月29日一名工人在首爾火車站噴灑消毒劑。（AP）

澳洲：當地傳媒報道，財政部長弗賴登伯格（Josh Frydenberg）會在3月30日宣布工資補貼措施。政府會在未來6個月內，向每名僱員每隔兩周提供最多1500澳元（約7096港元）補貼，同時將放寬領取津貼限制，並為企業和個人提供租金援助。

俄羅斯：當地自3月30日起放有薪假一周，至4月3日結束。所有市民開始居家隔離，上班、需要緊急醫療救助、前往商店或藥房等情況則獲豁免。