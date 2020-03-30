【新冠肺炎】美新增確診急增逾1.9萬死者翻倍　佩洛西痛批特朗普

美國2月底出現首個新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡個案後，1個月內增到上千個案，3月30日再翻倍至逾2,400個，專家更預測疫情恐會奪走20萬人性命。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）3月29日批評總統特朗普（Donald Trump）在疫情初期對它所能造成的傷害予以否定，這種態度是致命的，而當他在「為個人利益擺弄事情的時候，人們正在死去」。

她接受美國有線新聞網絡（CNN）節目《國情咨文》（State of the Union）主持塔珀（Jake Tapper）訪問時，將責任歸咎特朗普，認為他對美國出現疫情時予以「冷處理」，導致美國民眾生命損失。

她說：「我不知道科學家們跟他說了什麼，總統什麼時候知道這個（疫情）？他知道了什麼？他知道什麼以及他什麼時候知道它（疫情）？這是為了做行動後學習（After Action Review）。但在總統擺弄事情之際，人們正在死去。這對我們來說是一個非常、非常悲傷的時刻，所以我們應採取一切預防措施。」

美國眾議院議長佩洛西指美國總統特朗普在疫情初期沒有認真應對，導致危機惡化。圖為3月27日，眾議院議長佩洛西抵達位於美國華盛頓的國會山莊。（AP）

塔珀問她是否相信是特朗普淡化危機的嚴重性導致美國損失人命，佩洛西回應：「是，我認為是，我是在說這個。」

美國2月29日公布境內出現第一個死亡病例，不到1個月數字增至1000個，本周才過2天數字又增逾1倍來到2000個左右。根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國總病例逾140,734個，一日之間新增19,256個案，死亡病例新增438個，整體達2,464。高居全球首位。