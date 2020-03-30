【新冠肺炎・美國】政府要求增產卻欠配套　生產商不知所措

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，總統特朗普（Donald Trump）宣布多項措施應對，包括加快製造呼吸輔助機等醫療器材。但有業界反映指政府政策欠缺配套及指引，無法有效提高產量應對需求。

圖為3月23日美國國民警衛隊成員站在紐約雅各布・賈維茨會議中心一個擺放大批醫療供給品的地方。（AP）

紐約州是新冠肺炎疫情最嚴重的州分，州政府科莫（Andrew Cuomo）表示需要4萬部呼吸輔助機，以應付大量增加的患者需要。特朗普在3月27日啟動《國防生產法》（DPA），一條在韓戰時期訂立的法律，直接指示生產商加快生產醫療設備，應對疫情。

業界批評特朗普政府欠缺配套，如通用汽車（GM）、美敦力（Medtronic）及菲利普（Phillips）等都承諾願意改變生產線提高產量，但政府未有提供他們需要的資訊，如市面有多少部機器、要增加多少部機器、提供供應鍊方便及其他行政上支援。

只要求增產 其餘丟給生產商處理

《華爾街日報》引述美國大型醫療設供及用品供應商美聯實業（Medline Industries Inc.）行政總裁米爾斯（Charlie Mills）表示，他希望聯邦政府能更好的指示，告訴他們應把醫療用品送往哪個急切需要的地區。形容目前情況就如政府要求增產，但把餘下的工作丟給生產商處理。

報道指各大生產商已把供應貨品的清單交予白宮，再轉交予聯邦緊急措施署（FEMA），但FEMA至今未能回應。生產商表示他們雖然仍會繼續生產，及定期運送醫療物資，但不知道其他地方政府是否需要更多協助。

《紐約時報》批評特朗普有意把自己塑造成戰時政府，但因缺乏完整配套和計劃，有如叫國防部「生產大量飛彈和彈藥，但不告知需要生產的數量以及送到哪裏」一樣。