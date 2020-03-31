【新冠肺炎・疫情】全球確診逾78萬　美國紐約市死亡人數破900

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、意大利及西班牙的確診個案已超越中國，其中美國及西班牙的死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破78萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間3月31日上午6時58分，全球新冠肺炎確診病例新增58,164宗，達到782,365宗，死亡病例新增3,556宗，至37,582宗，痊癒個案有164,566宗。

圖為3月29日委內瑞拉加拉加斯一名收銀員的崗位前方，有一層塑膠簾幕將他與顧客隔開。（AP）

美國：根據約翰斯・霍普金斯大學統計，截至香港時間3月31日中午12時左右，美國確診個案新增2,732‬個，至164,539個，死亡個案達3,164個，增加186個。

紐約州長安德魯・科莫（ Andrew Cuomo）稱當地已有1,218人死亡，較3月29日早上的965人增逾1.2倍。

這個疫情重災區有近7000新增個案，令累計個案增至66,500個。大部分新增個案出現在紐約市。市內死亡個案由3月29日的138個，增至3月30日的914個。

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意大利：民防局3月30日公布新增812宗死亡個案，累計增至11,591宗。確診個案增加4,050宗，為3月17日以來單日新增個案最少的一日，累計增至101,739宗。累計有14,620人已經出院。

印度：3月30日新增個案錄得24小時最大幅度的增長，達227個。印度全國累計有1,251個，當中包括32個死亡個案。

圖為3月24日西班牙馬德里一名病人被轉送到一個改作醫療用途的酒店。（AP）

西班牙：西班牙3月30日公布新增6,398宗確診個案，累計增至85,195‬宗，超越中國的81,470‬宗確診個案。死亡個案增加812宗個，累計死亡個案7,340宗。西班牙成為繼美國和意大利之後，全球新冠肺炎確診人數第三多的國家。

日本：根據共同社統計，日本3月30日新增94宗確診個案，31日新增2宗，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全國感染者增至2,701人，國內死亡人數為70人。全國各都道府縣中，東京都感染人數已超越北海道，在日本居首，累計有443宗確診個案。

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英國：英國衛生部3月30日公布新增180宗死亡個案，累計增至1,408宗。確診個案增至22,141宗。

韓國：韓國中央防疫對策本部3月31日指，截至當天凌晨零時，全國新增125宗確診個案，累計增至9,786宗。同日新增4宗死亡個案，累計增至162宗。另外，再多180名患者康復出院，令治癒總人數達到5,408人。

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