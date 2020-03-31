【新冠肺炎・措施】澳洲新南威爾斯居家隔離　新西蘭延長緊急狀態

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了歐洲及亞洲等地，美國的確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

澳洲：新南威爾斯省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）3月30日宣布，該省31日起實施居家隔離令，在遵守社會疏離規定的前提下，包括看醫生，買食物和做運動等合理理由，市民都可以外出，否則違者可被判罰款最高1.1萬澳元和入牢6個月。

新西蘭：民防部長3月31日宣布，延長國家緊急狀態7日，以確保當局為應對疫情，取得一切所需的資源、支援及權力，防止病毒在社區傳播。當局25日公布實施為期7日的緊急狀態令，但可以按需要無限次延長。

美國：首都華盛頓特區（Washington, D.C.）3月30日宣布實行居家隔離令，規定除購買食物和藥品等必要活動外，市民必須留在家中；違者將被警告，最高更可判罰款5000美元以及入獄90日。亞利桑那州也加入實施居家令的行列，直至4月底為止。

意大利：當局3月30日宣布，全國封城令將延長至4月12日，即復活節假期的星期日。

西班牙：當局3月30日宣布，將禁止舉行喪禮及家中守夜，而死者下葬或火化時不得多於3人出席，且要遵守保持1至2米社交距離的規定。全國封閉措施起碼延至4月11日，宗教慶祝和民間喪禮活動必須押後至封閉措施結束，未來兩周的一切非必要經濟活動亦被禁止。

泰國：布吉府從3月30日到4月30日封島，禁止海陸交通。然而運送食物、重要物品如燃料、建築材料和醫療設備在內的車輛不在此限。除此之外，救護車以及用於國家行動的車輛亦獲豁免。

美國：總統特朗普3月29日宣布，延長在本月中實行的社交防疫措施至4月30日，當中包括限制大型聚會，希望遏止疫情擴散。