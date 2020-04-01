【一分鐘看世界】反思不戴口罩、當疫情遇上愚人節、N號房後續

今天是4月1日，在踏入愚人節的這一天，你需要知道的國際新聞：
反思「不戴口罩」
在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發期間，「戴不戴口罩」成為東方與西方之間的文化差異，亞洲人搶購口罩，歐美多國民眾則仍大多無口罩出行。至目前為止，世衛仍繼續「不建議一般市民戴口罩」的論調，加拿大官員也堅持稱沒病戴口罩或帶來負面影響，但事實上，西方也開始出現「不戴口罩」的反思，包括媒體報道美國疾控中心擬修改指引呼籲市民戴自製布口罩，在奧地利，政府開始要求民眾外出購物時戴口罩，捷克則出現「#Masks4All」戴口罩運動……（按此閱讀更多）
捷克衛生部長沃伊捷赫（Adam Vojtech）參與拍攝「#Masks4All」戴口罩運動短片，鼓勵民眾戴口罩（影片截圖）
小心！當疫情遇上愚人節
4月1日是愚人節，在新冠肺炎疫情期間，科企巨頭Google早前已宣布取消愚人節活動，日本危機處理顧問公司Spectee更警告，4月1日可能會出現大量網絡謠言或假新聞，而且預料很多與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）有關，呼籲市民提高警覺。網絡充斥流言，例如近日社交網站便瘋傳俄羅斯放出大量老虎及獅子上街，以此嚇止民眾外出的消息，俄羅斯外交部便澄清這錯誤訊息完全是個「有趣的笑話」……（按此閱讀更多）
在愚人節期間更要小心疫情假新聞，Twitter近日便有照片瘋傳，謠傳俄羅斯總統普京下令讓幾百隻獅子與老虎在街上亂走，阻止民眾外出（Twitter截圖）
「N號房」風波後續
韓國「N號房」網絡性罪行案繼續發酵，更多受害人現身發聲，包括一名女教師，她稱曾遭一名「N號房」會員騷擾長達9年，更有死亡恐嚇，這次案件風波更引來另一爭議，就是主審有關案件的法官被指過往不時寬待性罪案疑犯，引發近40萬韓國網民聯署反對，最終「成功爭取」更換法官，事件揭露韓國民眾對法庭冷待性罪案的多年不滿……（按此閱讀更多）
哈里梅根正式出走
英國哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan）3月31日正式卸下王室職務，不再使用王室名銜，正式展開新生活，外傳兩人會定居美國。二人以王室之名開設的網站和社交媒體帳戶也會成為歷史。他們在Instagram發表「最後帖文」，感謝粉絲支持……（按此閱讀更多）
俄羅斯向美國伸出援手
新型肺炎疫情肆虐美國，當地確診人數突破18萬，喪生人數亦超越中國，同時經濟亦受到打擊，高盛估計當地第二季的GDP可能重挫超過3成，但有信心之後有力反彈。不過在疫情完結前，華府仍然面對醫療物資緊張的困境，而俄羅斯則決定伸出援手……（按此閱讀更多）
必看話題文章
【新冠肺炎】1400人僅一個廁所 印度社交疏離措施難對貧民奏效
【新冠肺炎】美國人講極唔聽？ 三藩市俏護士跳舞教民眾防疫ABC
【新冠肺炎】印度警戴「恐怖新冠病毒頭盔」 盼嚇到民眾不敢外出
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。