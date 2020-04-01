【新冠肺炎・各地措施】韓國4月1日起強制所有入境者隔離兩周

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了歐洲及亞洲等地，美國的確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

韓國：韓國政府從4月1日零時起，要求所有入境人士不分國籍，一律接受為期兩周的隔離。有症狀者須在機場接受病毒檢測，無症狀的韓國公民和長期居留外國人須居家隔離，境內沒有固定住所的外國人須在臨時設施內隔離，隔離期出現症狀者須及時接受檢測。從歐洲入境的外國人不論居留時間和有沒有症狀，均須接受檢測，從歐洲入境的韓國人也須在入境3天內接受檢測。

美國：總統特朗普（Donald Trump）3月31日公布30天的社交距離守則，內容與華府早前的指引相似，包括呼籲民眾繼續保持社交距離、感到不適要留在家中並致電醫生求助，同時要求民眾不要外出用膳，改為叫外賣，以及照顧長者等。他又認為，美國民眾可以在公眾地方戴口罩，作為減輕病毒擴散的手段。

美國新冠肺炎疫情：紐約市的世貿中心一號大樓3月30日點紅、藍和白燈，表彰全國努力抗疫。（Reuters）

荷蘭：總理呂特（Mark Rutte）3月31日表示，國內所有學校，餐廳和健身室將維持關閉至少到4月28日為止。他敦促民眾遵守社交疏離的規則，「即使在4月28日之後，我們仍需要一段時間才能恢復正常，不要為5月的假期訂下任何計劃。」