【新冠肺炎・措施】日韓強制入境者隔離兩周　俄重罰違反隔離令者

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了歐洲及亞洲等地，美國的確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

俄羅斯：國家杜馬（即下議院）3月31日通過法案，以追究違反隔離令者的刑事責任。根據法案，違反隔離令者可遭罰款50萬至70萬盧布（4.9萬至6.9萬港元），若然因有人違反隔離令而最終導致他人死亡，則最高刑罰為7年監禁。俄羅斯杜馬也通過一條針對散播假消息的法案，若有人散播有關新冠肺炎的虛假資訊，最高刑罰可判處監禁5年。

日本：日本政府4月1日宣佈，自4月3日起，將要求包括日本人在內的所有入境者隔離14天。日本又會在拒絕外國人的入境措施對象名單，新增49個國家和地區。

韓國：韓國政府從4月1日零時起，要求所有入境人士不分國籍，一律接受為期兩周的隔離。有症狀者須在機場接受病毒檢測，無症狀的韓國公民和長期居留外國人須居家隔離，境內沒有固定住所的外國人須在臨時設施內隔離，隔離期出現症狀者須及時接受檢測。從歐洲入境的外國人不論居留時間和有沒有症狀，均須接受檢測，從歐洲入境的韓國人也須在入境3天內接受檢測。

澳洲：背包客被視為導致澳洲悉尼邦迪灘（Bondi Beach）成為「播毒熱點」的原因。邦迪的背包客群體已爆發疫情。政府4月1日在海灘附近搭建臨時檢測診所，加強對有徵狀的人進行檢測，無論他們是否有外游史。

聯邦政府計劃在全國興建100間臨時檢測診所，加強在病毒傳播熱點進行測試。

新西蘭：政府3月31宣布已延長國家緊急狀態，以繼續取得對抗病毒所需的力量及資源。國家緊急狀態最初在3月25日實施，每7天期滿，而政府可在有需要時延長它。

韓國：中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立3月31日表示，入境後必須嚴格遵守14天的隔離規定，若違反居家隔離或定點隔離規定，政府將根據「零容忍」原則予以嚴懲。根據《傳染病預防法》修訂案，4月5日起，違反居家隔離規定者將被處以1年以下有期徒刑或1,000萬韓圜（約6.3萬港元）以下罰款。

土耳其：內政部3月30日宣布在香港時間下午8時15分起隔離18個省內39個定居點，以抑制病毒傳播。

德國：東部城市耶拿（Jena）成為全國第一個強制民眾配戴口罩的地方。市政府發聲明稱下周開始，人們必須在市內商店、公共交通工具以及公眾能進出的建築物戴口罩。

美國：總統特朗普（Donald Trump）3月31日公布30天的社交距離守則，內容與華府早前的指引相似，包括呼籲民眾繼續保持社交距離、感到不適要留在家中並致電醫生求助，同時要求民眾不要外出用膳，改為叫外賣，以及照顧長者等。他又認為，美國民眾可以在公眾地方戴口罩，作為減輕病毒擴散的手段。

美國新冠肺炎疫情：紐約市的世貿中心一號大樓3月30日點紅、藍和白燈，表彰全國努力抗疫。（Reuters）

荷蘭：總理呂特（Mark Rutte）3月31日表示，國內所有學校，餐廳和健身室將維持關閉至少到4月28日為止。他敦促民眾遵守社交疏離的規則，「即使在4月28日之後，我們仍需要一段時間才能恢復正常，不要為5月的假期訂下任何計劃。」