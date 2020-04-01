【新冠肺炎・朝鮮】患病戶遭長釘木版「封門」　一家五口困死家中

《朝鮮日報》3月31日報道，熟悉朝鮮內部情況的消息人士透露，朝鮮咸鏡北道清津地區於3月初感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的一家人全部死亡。

自疫情產生後，朝鮮採取了包括封鎖與他國邊境等措施在內的嚴格防疫舉措。圖為2020年2月28日，一名售貨員正在朝鮮平壤的一家百貨商店裏進行消毒工作。（Reuters）

報道稱，在朝鮮公民一旦出現新冠肺炎徵狀，必須在家中隔離，並用長釘封門防止他們出門。此次因感染新冠肺炎死亡的一家五口人也由於被隔離在家無法接受治療，最終死於家中。

朝鮮政府至今為止未對外宣布是否有確診患者，並於3月27日罕見公布境內約有2,280人正在接受醫學觀察隔離。

《朝鮮日報》注意到朝鮮《勞動新聞》上刊登的金日成綜合大學副教授李京哲（音譯）強調絕對服從新冠肺炎防疫體系重要性的文章。《朝鮮日報》分析稱，由於朝鮮沒有測試劑等醫療設備，朝鮮非首都地區根本無法奢求正經的病毒檢測。

對朝消息人士表示，以平壤為中心，針對新冠肺炎疑似患者用中俄支援的檢測盒測出大量的陽性病例，朝鮮向國際社會請求新冠防疫物資支援正是出於這個原因。韓國國策研究所有關人士稱，雖然朝鮮政府聲稱沒有出現新冠肺炎確診病例和死亡病例，但朝鮮內部新冠肺炎感染造成的不良影響正在擴散。