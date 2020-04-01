【新冠肺炎】多國購中國口罩　韓國買1億個　西班牙落30億個大單

新冠肺炎（COVID-19）疫情正在全球肆虐，為應對來勢洶洶的疫情，歐洲多國和亞洲鄰國向中國緊急訂購口罩。

據俄羅斯衛星通訊社4月1日報道，目前歐洲地區疫情最嚴重的國家毫無疑問就是意大利，死亡率超過10%的意大利正承受着全歐洲最嚴重的疫情影響。在與中國溝通後，意大利拍板從中國訂購總數800萬個的口罩用以對抗疫情。

隨着疫情在全球多地爆發，口罩等醫療物資供需緊張問題更加突出。圖為在德國法蘭克福，一家藥店門口擺放着戴口罩的卡通人偶。（新華社）

另一邊，韓國也宣布從中國訂購一批總量為1億個的防疫口罩。疫情同樣非常嚴重的西班牙也追加訂單，直接宣布要從中國採購30億個口罩，有歐洲媒體形容西班牙這是準備把中國的口罩儲備搬空。

西班牙衛生部4月1日通報，過去24小時，該國新增7,719例新冠肺炎確診病例，累計確診102,136例；新增死亡864例，累計死亡9,053例。西班牙成為繼美國和意大利之後全球第3個確診逾10萬的國家。

西班牙衛生部門對此發表的聲明解釋稱，西班牙的疫情已經嚴峻到超乎想象的程度，連醫療衛生人員都面臨着無口罩可用的窘境。考慮到未來抗擊疫情的長遠打算以及口罩更換的頻繁度，西班牙決定一次過採購30億個口罩直接一步到位完成未來所有需要，同時填充國庫儲備，以防止未來一段時間內的任何需求。