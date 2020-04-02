【一分鐘看世界】疫情中的隱形殺手、嚴懲播毒者、奪命細胞風暴

今天是4月2日，在多雲有幾陣雨的這一天，你需要知道的國際新聞：

隱形殺手「無症狀感染者」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，各地開始把焦點放於「無症狀感染者」，除了中國表示將每日公布有關數據，美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）則表示，多達25%患者從沒有出現症狀，這些無症狀感染個案可能會令當局改為建議人們更廣泛地使用口罩。事實上，之前科學雜誌《自然》（Nature）曾有文章稱，輕症或無症狀感染者可能佔所有感染者人數60%，其傳播病毒能力同樣叫人擔心……（按此閱讀更多）

新冠肺炎：研究指出，無症狀感染者仍能傳播病毒。圖為3月30日在疫情期間，兩名女子在武漢商店外戴着口罩聊天。（AP）

嚴懲「播毒者」

在疫情肆虐之際，各地政府也開始出動招數嚴懲不聽勸告或不遵守規則的民眾，其中韓國濟州道政府就出絕招，起訴一對確診母女兼索償83萬港元，斥責她們在出現症狀後仍在濟州各處旅遊，導致多個旅遊景點和商店之後要關閉。俄羅斯和美國華盛頓特區也大大提高刑罰，違反隔離令者要罰款數萬港元，俄羅斯更稱，若然最終導致他人死亡，最高可判監7年。至於在英國，由於民眾仍到訪當地的景點藍湖，警察乾脆把湖染黑……（按此閱讀更多）

濟州知事元喜龍（左）斥責一對母女在出現症狀後繼續在濟州旅遊，向她們索償。圖為元喜龍2月出席會議時發言（fb@원희룡）

年輕人不可看輕的「細胞因子風暴」

疫情中的死亡個案集中於老人與長期病患者，但外國專家就警告年輕人別以為年輕就安全，除了近來出現多宗年輕人病重甚至逝世的案例，專家也提醒稱，本來健康的年輕人有可能因遇上「細胞因子風暴」而病重，故此一樣要小心病毒……（按此閱讀更多）

韓國邪教之禍

韓國爆發疫情期間，新天地大邱教會出現集體感染後，韓國民間的「邪教」再次成為輿論焦點。近年，韓國發生不少重大事件都與異端教派扯上關係，更甚是在這次事件中，若仔細審視初期數據，發現確診者多為女性，這是巧合，還是揭露了一些社會「真相」……（按此閱讀更多）

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