【新冠肺炎．世界局勢】哈佛學者：疫情加速權力從西向東轉移

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情正席捲全球，這次疫情對世界局勢也將帶來深遠影響，有學者認為，此將加速權力從西方向東方轉移。

美國《外交政策》網站3月20日發表題為《新冠大流行後，世界將何去何從？》的文章稱，與柏林牆倒塌或雷曼兄弟倒閉一樣，新冠疫情是一個震驚世界的事件，其深遠的後果我們今天僅能開始想象。但有一點是肯定的：它將導致政治和經濟權力的永久轉變。

《外交政策》還邀請了來自世界各地的12位思想家談一談他們對疫情後全球秩序的預測。

其中來自哈佛大學甘迺迪政府學院貝爾福科學與國際事務中心教授沃爾特（Stephen M. Walt）認為，新冠大流行疫情將強化國家權力、加強民族主義。疫情之下，各種類型的政府都會採取緊急措施以管控危機。而當這場危機結束時，它們中的許多將不情願交出這些新得到的權力。

沃爾特認為，新冠疫情也將加速權力和影響力由西方向東方的轉移。在這場疫情中，韓國和新加坡兩國應對得最為出色，中國也在早期的失誤之後作出了良好反應。相比之下，歐洲和美國則反應遲緩、應對失策，這進一步損害了西方的「形象」。

他還指出，不變的則是世界政治最為根本的衝突本質。以往的疫情（包括1918年至1919年大流感在內）並沒有終結大國間的敵對或者開啟全球合作的新時代。本次新冠疫情也同樣不會。由於公民期待本國政府能夠保護他們、國家和公司會尋求降低未來的脆弱性，我們將看到當前如火如荼的全球化進一步消退。

沃爾特強調，總之，新冠疫情將會創造出一個不再那麼開放、繁榮與自由的世界。事情本可以不必如此，但是致命病毒、計劃不周與無能領導這三者的結合已經使人類走上了一條全新的、但卻令人擔憂的道路。