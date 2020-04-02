【新冠肺炎】美媒：華府暫停向海外運送醫療防護裝備

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案突破20萬。面對國內疫情迅速升温，美國傳媒3月31日報道，美國政府下令美國國際開發署（United States Agency for International Development，USAID）暫停向海外運輸醫療防護用品。

面對美國不斷升温的疫情，美國總統特朗普態度出現變化。圖為3月30日，特朗普在華盛頓白宮玫瑰花園中談到疫情。（AP）

美國《政治報》網站（Politico）3月31日報道，一名政府官員為了確保供應醫護足夠防護用品，上周聯絡泰國官員尋求援助，不過卻被告知，美國發送的第二批類似物資正在運往曼谷。

報道稱，特朗普的幕僚對事件感到震驚，立即叫停貨運，並下令重新審查美國對外援助程序。他們擔心，同類情況將引起盟友混亂，甚至感到冒犯。負責率領抗疫工作小組的副總統彭斯（Mike Pence）同時下令職員確保審查程序不會對正在向美國提供援助的國家造成阻礙。

報道引述直接參與討論的人士透露，部份國家向美國索取個人防護裝備抗疫，彭斯領導的抗疫工作小組仔細檢查美國國際開發署有關的援助，引起援助官員和抗疫工作小組成員之間關係緊張。有官員說，美國政府還暫停美國國際開發署向海外運輸醫療防護用品，並要求將設備運到美國。

彭斯的發言人米勒（Katie Miller）說：「我們正在對寄送個人防護用品的時間地點進行全面調查，這是好事，因為我們希望滿足國內需求。」