【新冠肺炎】韓國發現可30秒殺滅99.9%新冠病毒的技術

韓媒稱，韓國一項實驗結果顯示，使用光半導體Violeds可在30秒內殺滅了99.9%的新冠病毒。

韓國新冠肺炎疫情已經得到了一定的控制，圖為政府人員在一個公園執行消毒清潔工作（AP）

韓國《朝鮮日報》4月2日報道稱，UV（紫外線）LED解決方案企業——首爾偉傲世（Seoul Viosys）2日委託韓國高麗大學研究組做一項實驗，實驗結果顯示，使用Violeds光照射30秒，殺滅了99.9%的新冠病毒。

Violeds是一項使用紫外線LED（發光二極管）對事物進行照射，或者在空氣淨化系統上安裝LED晶片，從而殺滅細菌等有害菌的殺菌技術。

報道稱，病毒靠近Violeds光源愈近，暴露時間愈長，滅菌效果愈佳。首爾偉傲世系首爾半導體公司的子公司，偉傲世正同分公司美國SETi批量生產Violeds。

此前Violeds獲證實能夠對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎球菌等起到99.9%的滅菌效果，此次試驗證實它可以殺滅新冠病毒。

首爾偉傲世方面表示，期待Violeds技術能夠在空氣淨化器或冰箱等各種家用電器上得到應用。

該公司有關人士表示：「該技術將為韓國乃至歐洲和美國等地的新冠防疫工作做出貢獻。」