澳媒：澳紐新任駐香港領事簽證受阻　疑與封關觸怒中國有關

澳洲媒體4月2日報道，澳洲的新任駐香港總領事遲遲未獲核發簽證，報道認為原因與中國澳洲之間的政治關係有關，並引述消息稱，澳洲早前封關禁止中國人入境觸怒中方。報道又提到，新西蘭也面對類似情況。

《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）4月2日報道，今年稍早獲委派接任澳洲駐香港及澳門總領事的沃德（Elizabeth Ward），因遲遲未獲核發簽證而無法前往香港履新，事件拖延已有超過一個月之久。

沃德本來是接替前任總領事彭朗寧（Michaela Browning）的職務，彭朗寧已於2月25日返回澳洲。但由於沃德至今未能到職，澳洲一直未能正式宣布駐香港及澳門新任總領事人選。

澳媒指，澳方本來派沃德接替總領事彭朗寧（Michaela Browning，圖），但沃德遲遲未獲核發簽證。圖為彭朗寧（澳洲政府網站）

報道指，澳洲外交兼貿易部暫未回應事件，僅稱該職務目前由副總領事利偉恩（Ryan Neelam）暫代。

《澳洲金融評論報》指，事件相信與中澳之間的政治關係有關，該報引述不具名的消息指，事件與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2月1日開始禁止來自中國人士進入澳洲有關，包括數以千計的留學生，報道稱有關舉動觸怒中國政府。

報道又提到，新西蘭的新任駐香港總領事同樣遲遲未獲核發簽證，因此駐港總領事一職仍然由Stephanie Lee暫代。報道指，新西蘭因應疫情禁止來自中國人士入境，同樣引來中國政府批評。