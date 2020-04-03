【一分鐘看世界】疫情破百萬、死亡率怎計算、貧民為何徒步回鄉

今天是4月3日，在大致多雲的這一天，你需要知道的國際新聞：
全球疫情突破百萬
新型冠狀病毒爆發近4個月，至今全球200多個國家和地區都錄得病例，確診個案在4月2日更突破100萬宗……（按此閱讀更多）
不再佛系抗疫？
新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在歐美愈見肆虐，美國確診個案超越20萬宗，估計可能逾10萬人死，更出現6周大嬰兒疑染疫病逝的不幸個案。美國政府的態度愈見改變，媒體報道白宮快將發指引呼籲全民戴口罩，世衛也可能有同一行動，但問題是美國的口罩存量嚴重不足，就算鼓勵全民戴口罩防疫，也恐怕「無貨」……（按此閱讀更多）
新型冠狀病毒肺炎：歐美國家目前僅建議生病或從事醫療工作的人戴口罩，甚至稱一般人戴口罩無用。圖為德國波琴一間醫院，櫃枱職員正戴着口罩，攝於4月1日。(Getty）
死亡率如何計算
在疫情期間，外界分析疫情數據時，不難發現各地死亡率的差距可以極大。例如意大利的死亡率達11%，反觀鄰國德國只有1%，美國則是逾2%。早在疫情初期已經有人將情況歸因於部份國家人口較老，但說穿了，這也是一場數字遊戲。有新研究估計死亡率約0.66%，較其他預測都要低，但此數字也大大高於流感的死亡率……（按此閱讀更多）
外界懷疑意大利等國家有大量隱形個案未列入統計，導致死亡率不完全準確。圖為3月31日，意大利羅馬有戴口罩的市民路過圖拉真廣場。（美聯社）
疫情下的貧民
雖然病毒攻擊人類時不會區分對方是貧或富，但在疫情期間，窮人照樣是更受害的一群，印度在鎖國後，公共運輸全面停駛，結果很多窮人唯有徒步數百公里返鄉，部分人在途中疑是太過勞累而暴斃身亡；在鄉下的貧民，則因要與很多人共用廁所而根本無法配合社交疏離措施。另一方面，英國媒體報道，資料顯示西班牙貧困地區民眾感染新型病毒的風險，竟是在富裕地區的7倍……（按此閱讀更多）
🔻無數印度人被迫行路返鄉下🔻
中國與西方角力
中國與西方的角力在疫情期間持續，彭博社報道，美國情報界上周向白宮提交報告，批評中國隱瞞疫情，引來中方反擊。另一邊廂在歐洲內的捷克，布拉格市長則質疑中國給多個歐洲國家提供的物資是「生意」而不是人力資源，對此，歐盟代表則認為中國企業如華為等向歐盟捐口罩，沒有任何不可告人的動機……（按此閱讀更多）
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